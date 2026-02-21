¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÉ×ºÊ¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¾Ð´é¤¬¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë
¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹½êÂ°¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦½÷²¦¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÀ»»Ò¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£É×¤È¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÉ×ºÊ¡¢¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Î»Ñ¡¡²áµî¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥é¥Ö¥é¥Ö¡Ê9Ëç¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¥Ö¥í¥°¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»äÀ¸³è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ»»Ò¡£ºòÇ¯¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬»Ò¶¡Ã£¤ò³Ø¹»¤ÈÍÄÃÕ±à¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È2¿Í¤ÇÅÔ²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÅÔ²ñ¤¹¤®¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤°µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢É×¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°úÍÑÅê¹Æ¡£¹¬¤»°î¤ì¤ë²¹¤«¤Ê»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÉ×ºÊ¤Ï2014Ç¯11·î¤Ë¸òºÝ¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¤ÏÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÀ»»Ò¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷seiko_darvish¡Ë
