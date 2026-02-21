¡ØDREAM STAGE¡Ù¡È¸ãºÊ¡ÉÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¢Á³¡¡¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡ÖµÞ¤Ë!?¡×¡Ö¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤¹¤ë¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸ãºÊ¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤é¤Î°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¶Ã¤¯¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤â¡Ö¤Ê¤ó¤ÇµÞ¤Ë!?¡×¡Ö¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¤Ê¤Ë¤´¤È!?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ãºÊ¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤Ë¶Ã¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ä¥¸¥¹¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¡Ë
¡¡ÈáÁÔ¤Ê·è°Õ¤ÇÄ©¤ó¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢TORINNER¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿NAZE¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç1°Ì¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¿ôÇ¯°ÊÆâ¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¸ãºÊ¤¿¤Á¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¶¤ÎÀÕÇ¤¤À¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¸ãºÊ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÉé¤±¸¤¤Î¤Þ¤Þ¿ÍÀ¸¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÀ¸¤Êý¤òÁª¤Ö¼ê¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ãºÊ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊòÁ³¤È¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¯¥æ¥ó¥®¡£
¡¡¼Â¤Ï¥æ¥ó¥®¤Ï¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÉã¡¦¥·¥Ë¥ã¥ó¡Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥Î¡Ë¤È¡È1°Ì¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥Ë¥ã¥ó¤Ï´ö¤Ä¤â¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥Ë¥ã¥ó¤ÏÆüËÜ»Ù¼Ò¤Î·Ð±Ä¤òÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥æ¥ó¥®¤Ë°Ñ¤Í¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¿åÀ±¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¤¬TORINNER¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©¤àÃæ¡¢¥æ¥ó¥®¤ÏNAZEÃ¦Âà¤ò·è°Õ¡£¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¥æ¥ó¥®¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Öº£Æü¤ÇNAZE¤ò¼¤á¤ë¡×¤È¹ð¤²¡Ö¤³¤ó¤Ê²¼¤é¤Ê¤¤ÅÛ¤é¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤Æ¤âÌ¤Íè¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤¦Í·¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È·ù¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¼Î¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥æ¥ó¥®¤ÈºÆ¤Ó³èÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯ËÛÁö¤¹¤ë¸ãºÊ¤äNAZE¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Âè6ÏÃ¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢TORINNER¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¸¥¹¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¡Ë¤¬¸ãºÊ¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¥¸¥¹¤Ï¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö»ä¤ò¡Ä¤³¤Î»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶Ã¤¯¸ãºÊ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ÆÂè6ÏÃ¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇµÞ¤Ë!?¡×¡Ö¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¤Ê¤Ë¤´¤È!?¡×¡Ö¤¨¡©¥Ê¥Ë¥½¥ì¡©PDÆó¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ó¡©¡×¡Ö¤¨¡¼¡¼!!¤Ê¤ó¤ÆÅ¸³«¤À¡Á¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤¨¤Ã¡ªÍè½µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ãºÊ¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤Ë¶Ã¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ä¥¸¥¹¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¡Ë
¡¡ÈáÁÔ¤Ê·è°Õ¤ÇÄ©¤ó¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢TORINNER¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿NAZE¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç1°Ì¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¿ôÇ¯°ÊÆâ¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¸ãºÊ¤¿¤Á¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¶¤ÎÀÕÇ¤¤À¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¸ãºÊ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÉé¤±¸¤¤Î¤Þ¤Þ¿ÍÀ¸¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÀ¸¤Êý¤òÁª¤Ö¼ê¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ãºÊ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊòÁ³¤È¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¯¥æ¥ó¥®¡£
¡¡Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¿åÀ±¡ÊÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ë¤¬TORINNER¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©¤àÃæ¡¢¥æ¥ó¥®¤ÏNAZEÃ¦Âà¤ò·è°Õ¡£¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¥æ¥ó¥®¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Öº£Æü¤ÇNAZE¤ò¼¤á¤ë¡×¤È¹ð¤²¡Ö¤³¤ó¤Ê²¼¤é¤Ê¤¤ÅÛ¤é¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤Æ¤âÌ¤Íè¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤¦Í·¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È·ù¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¼Î¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥æ¥ó¥®¤ÈºÆ¤Ó³èÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯ËÛÁö¤¹¤ë¸ãºÊ¤äNAZE¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Âè6ÏÃ¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢TORINNER¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¸¥¹¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¡Ë¤¬¸ãºÊ¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¥¸¥¹¤Ï¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö»ä¤ò¡Ä¤³¤Î»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶Ã¤¯¸ãºÊ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ÆÂè6ÏÃ¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇµÞ¤Ë!?¡×¡Ö¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¤Ê¤Ë¤´¤È!?¡×¡Ö¤¨¡©¥Ê¥Ë¥½¥ì¡©PDÆó¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ó¡©¡×¡Ö¤¨¡¼¡¼!!¤Ê¤ó¤ÆÅ¸³«¤À¡Á¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤¨¤Ã¡ªÍè½µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£