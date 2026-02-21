ºØÆ£Í¤¼ù»á¡¡¡ÈÄ¾Â°¤ÎÀèÇÚ¡É¤È¥ß¥é¥Î¥ª¥Õ¥·¥ç¸ø³«¡ÖËÜÅö¤ËìÔÂô¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎºØÆ£Í¤¼ù»á¡Ê37¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¸½ÃÏ¤«¤é¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Î»Å»ö¤¬Ìµ»ö¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢every¤Ç¤ÎÏ¢Æü¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£²ó¡¢¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤ä¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É¹¾å¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤Û¤É¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ÇÀï¤¤¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËìÔÂô¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¼Â¤Ï¹ÓÀî¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¡ÈÁá°ðÅÄÂç³Ø ¶µ°é³ØÉô ¼Ò²ñ²Ê³Ø²Ê ¼Ò²ñ²Ê³ØÀì½¤¡É¤È¡¢³ØÉô¤«¤éÀì½¤¤Þ¤ÇÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ªËÍ¤¬Ä¾Â°¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÓÀîÀèÇÚ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂç³Ø¤ÎÄ¾Â°¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿´ü´ÖÃæ¡¢ËèÆü°ì½ï¤ËÃæ·Ñ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¹ï¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤ë¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡È¸½ÃÏ¤ÎÇ®µ¤¤È´¶Æ°¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡É¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿Ãæ·Ñ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¶¥µ»¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤·¤³¤Î¤¢¤È¤â´ÑÀï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶Æ°¤ò¤¯¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¤Î³¹¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ºØÆ£»á¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Önews¡¡every.¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦50¡Ë¤Ç·î¡¦²ÐÍË¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¤Ï¸½ÃÏ¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£