MAGAÇÉ¤Î¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó
¡¡Ê÷Â¼¡¡ÊÆÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï»Ù»ýÎ¨¤ÎÄã²¼¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÀÅª¿Í¿ÈÇäÇãÌäÂê¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¼«»¦¤·¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ò½ä¤ëµ¿ÏÇ¤Ç¡¢¥³¥¢¤Ê»Ù»ýÁØ¤Ç¤¢¤ëMAGAÇÉ¤Î°ìÉô¤¬Î¥¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÇ°Æ¬¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¥Ë¥å¡¼¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¡Ö¿·Ê¹°ìÌÌ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤ò¼è¤ì¤ëÏÃÂê¤òºî¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì´üÌÜ¤«¤éÀ¯¸¢´´Éô¤¿¤Á¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£»Ù»ýÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÆÃ¥À¥Í¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ËËèÆüÉå¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡Ö¹ñºÝË¡¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡Ⓒ»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡ºä¸ý¡¡¤¿¤ÀMAGAÇÉ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³°¸ò¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬Äã¤¤ÁØ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤¬Èà¤é¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÉÚÅÄ¡¡³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤ÇÀ¯¼£Åª¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿MAGAÇÉ¤Ï¡¢Í£°ìµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¸òÀ¯ºö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈà¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð²÷ºÈ¤ò¶«¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¾åÎ¦ºîÀï¤ËÆ§¤ßÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤âMAGAÇÉ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñÆâ»Ù»ý´ðÈ×¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÆ¹ñÌ±¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤Ï2003Ç¯¤«¤é8Ç¯Â³¤¡¢4000¿Í°Ê¾å¤ÎÊÆÊ¼¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂèÆó¼¡À¯¸¢È¯Â¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ê¤É7¥«¹ñ¤Ë·³»öºîÀï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÈ¾¤¬¡Ö¥ï¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥À¥ó¡×¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢°ìÅÙ¤¤ê¤Î¶É½êÅª¤Ê¹¶·â¤Ç¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÏ¾åÉôÂâ¤Î¾åÎ¦ºîÀï¤Ï¡¢MAGAÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê÷Â¼¡¡À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Î65¡ó¤¬º£²ó¤Î·³»öºîÀï¤ò»Ù»ý¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¿¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤¹¤ë¿Í¤Ï54¡ó¡¢Ê¼»Î¤ÎÌ¿¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤¹¤ë¿Í¤â64¡ó¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»³²¼¡¡¤â¤·¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÃÏ¾åÉôÂâ¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÀï¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Î¤è¤¦¤ËÅ¥¾Â²½¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¼çµÁÂÎÀ©¤ÎÃæ¤ÇÍ½»»¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·³¤ÏÈèÊÀ¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÆ·³¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢´°Á´À©°µ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï10Ëü¡Á15Ëü¿Í¤ÎÃÏ¾åÉôÂâ¤òÅêÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¿ô»ú¤Ç¡¢ÊÆ·³¤«¤é¤Î»Ù»ý¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ê÷Â¼¡¡ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹çÍýÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²¼¤·¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ºîÀï¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Ê¤É¤ÎÊÆ¹ñ´ë¶È¤ËÀÐÌý³«È¯¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦°ì¤ÎËäÂ¢ÎÌ¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»ºÀÐÌý¤Ø¤ÎÌî¿´¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»³²¼¡¡¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÂàÌò·³¿Í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀÐÌý¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤±¤Ð11Ç¯¤Û¤É¤Ç¸Ï³é¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿¿µ¶¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÀÐÌý»ñ¸»¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÅê»ñ
¡¡¡½¡½¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤Ø¤Î¸£À©¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»³²¼¡¡¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¡ÈÎ¢Äí¡É¤ò¹Ó¤é¤¹¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¡¢À¾È¾µå¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÙÇÛ¸¢¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈóÀ¾È¾µå¤Î¶¥ÁèÁê¼ê¤¬¡¢À¾È¾µå¤Ë·³Ââ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ëÇ½ÎÏ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ñ»º¤ò½êÍ¡¢»ÙÇÛ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃæÏª¤Î±Æ¶ÁÎÏÇÓ½ü¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·³»öºîÀï¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤¬¥Þ¥É¥¥¥í»á¤È²ñÃÌ¤·¡¢¡Ö¶ÛÌ©¤Êå«¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¨°ÒÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤âÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¤ÏÅ·¸õ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇºòÇ¯Ëö¤«¤é±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢1·î3ÆüÌ¤ÌÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÂåÉ½ÃÄ¤ÎË¬Ìä¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÅý¹ç»²ËÅËÜÉôµÄÄ¹¤Ç¤â¡Ö¤³¤³¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡ºä¸ý¡¡Ãæ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òÃæÆîÊÆ¤Î¶¶Æ¬ÔÈ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Á¥ã¥Ù¥¹À¯¸¢´ü¤ÎÏÃ¤Ç¡¢º£¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¸¶Ìý¤ÎÌó8³ä¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¤â¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥ã¥Ù¥¹À¯¸¢´ü¤Ë¤Ï¿ô½½²¯¥É¥ë¤«¤é100²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤òËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÃæ¹ñ¤ÏÅê»ñ¤·¡¢Åö»þ¤Ï¡È¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÌý°Ê³°¤Ë¤â¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¤Ê¤É¤ÇÃæ¹ñ´ë¶È¤¬¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥Þ¥É¥¥¥í¤¬À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê÷Â¼¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¡¢Áá¤¯¤«¤é°ìÂÓ°ìÏ©¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òÆîÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ëµòÅÀ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¼°¤ÎAI¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤¿´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖÅ·ÌÖ¡×¤ò´Ý¤´¤ÈÍ¢½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¼Â¸³¹ñ²È¡É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
