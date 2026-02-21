¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ö¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¡×¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤â¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¸ø¼°¼Ì¿¿»£±ÆÆü¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¡×¤ò·Þ¤¨¡¢³ÆÁª¼ê¤¬¥«¥á¥é¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¡£MLB¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¤Ï»°ÎÝ¤Ç½Ð¾ì¤·¡È¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤Î²¬ËÜ¡£¤½¤Î¸å¡¢23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¡¢25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¡¢26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¸å¡¢WBC¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£