¡Öµ¢Âð¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ç»ä¤ÈÍÄ¤¤Â©»Ò¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¡¢Îä¤¿¤¤»ëÀþ¡£¡Ø¤â¤¦¾¯¤·¡Ù¤ÈÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É...¡×¡ÊÆÊÌÚ¸©¡¦50Âå½÷À¡Ë
¤â¤¦30Ç¯¤âÁ°¤Î¤³¤È¤À¤±¤ì¤É¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ð¥¹¤Î¾èµÒ¤Ï»ä¤À¤±¡£±¿Å¾¼ê¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ë¥Á¥é¥Á¥é¤È»ä¤ò¸«¤ÆÍè¤ë¡Ä²¼¼Ö¤¹¤ëºÝ¡¢±¿Å¾¼ê¤¬»ä¤Ë¹ð¤²¤¿¸ÀÍÕ
ÆÊÌÚ¸©ºß½»¤Î50Âå½÷À¡¦F¤µ¤ó¤¬´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÃÏ²¼Å´¤ÇÆ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤À¡£
µ¢Âð¥é¥Ã¥·¥å¤ÇËþ°÷¤ÎÃæ¡¢F¤µ¤ó¤ÎÍÄ¤¤Â©»Ò¤¬¶ì¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È......¡£
¡ãF¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä
¤Þ¤ÀÄ¹ÃË¤¬Ì¤½¢³Ø»ù¤À¤Ã¤¿º¢¡¢Åìµþ¤Ë½»¤à¿ÆÍ§¤Î¿·ÃÛ½Ë¤¤¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ½Ð³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿·´´Àþ¤Ï»ØÄê¤ÇºÂ¤ì¤¿¤·¡¢Â©»Ò¤â¤ª¤È¤Ê¤·¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¿»ö¤â¤Ê¤¯Åìµþ±Ø¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ç¸ª¿È¤Î¶¹¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤Éµ¢Âð¥é¥Ã¥·¥å¤Î»þ´Ö¤Ç(ÃÏ¸µ¤ÏÅÄ¼Ë¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª)¡¢Âô»³¤ÎÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤äOL¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê......¡£
¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤Ç...
»ä¤Ï»Ò¶¡Ï¢¤ì¤ÎÂç²ÙÊª¡£¤ªÅÚ»ºÅù¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â©»Ò¤ÏÂ¸µ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤ÎÂ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯Â©»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÏÇØ¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç°µÇ÷¤Ç¸ÆµÛ¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¸ý¤ò¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤À¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê¤¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎâË¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Îä¤¿¤¤»ëÀþ¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¬¤¤¤Þ¤¹¡ª³§¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾ì½ê¤ò¶õ¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
³°¹ñ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢É¬»à¤Ë¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¡¢¤¹¤·µÍ¤á¾õÂÖ¤ÎËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÏ¹ö¤ËÊ©¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
30Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¤È¤½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³°¹ñ¤ÎÊý¤Î´é¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
