¡ÚS¥È¥é¥Ã¥¯¡ÛB·è¾¡6°Ì¤ÎÄ¹¿¹ÍÚÆî¡¡¥´¥ë¥Õ¤Ï¡Ö68¡×¤ÎÏÓÁ°¡¡´Ø³ØÂç¥´¥ë¥ÕÉô¤Î¡È½õ¤Ã¿Í¡É·Ð¸³¤â
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè15Æü¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡¡½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¡Ê2026Ç¯2·î20Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ëB·è¾¡¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹¿¹ÍÚÆî¡Ê¥¢¥ê¥¨¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë¤¬6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Î28Ç¯¤Ö¤ê¥á¥À¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç·òÆ®¤·¤¿¡£
Ä¹¿¹ÍÚÆî¡Ê¤Ê¤¬¤â¤ê¡¦¤Ï¤ë¤Ê¡Ë
¡¡¡ùÀ¸¤Þ¤ì¡¡2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë4·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£1¥á¡¼¥È¥ë55¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¤ÈÄï¡£
¡¡¡ù·ÐÎò¡¡Ê¼¸Ë¡¦¿ÆÏÂÃæ¡¢¿ÆÏÂ½÷¹â¤ò·Ð¤Æ´Ø³ØÂç¤ËÆþ³Ø¡£ºò½Õ¤ËÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥·¥å¥¼¥Ã¥È¤ËÆþ¼Ò¡£
¡¡¡ùÆóÅáÎ®¡¡ÍÄÃÕ±à¤ÎÂ´±àÎ¹¹Ô¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¤òµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢¾®1¤«¤é½¬¤¤»Ï¤á¤ë¡£¾®2¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤È¥´¥ë¥Õ¤òÆ±»þ¤Ë»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¡ù½õ¤Ã¿Í¡¡¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤Ï68¡£´Ø³ØÂç»þÂå¤Ë¤Ï¥´¥ë¥ÕÉô¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¥´¥ë¥Õ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿½¸ÃæÎÏ¤È¾åÈ¾¿È¤Î¶¯¤µ¤ò¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ù´Ä¶¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ë½êÂ°¤·¡¢98Ç¯Ä¹Ìî¸ÞÎØÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¾Ã«³ÙÊ¸¤ò»ØÆ³¤·¤¿¿ùÈø·û°ì´ÆÆÄ¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÃË»Ò¥¨¡¼¥¹¤ÎµÜÅÄ¾¸ã¡ÊÆüËÜÄÌ±¿¡Ë¤é¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¡£
¡¡¡ù¼«¿æ¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¡¢¿©À¸³è¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«¿æÀ¸³è¤Ç»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¿©»ö¤Ê¤É¤ò¿´¤¬¤±¡¢ºÇ¶á¤Î¤Ï¤ä¤ê¤ÏÌµ¿å¥«¥ì¡¼¡£
¡¡¡ùÆ´¤ì¡¡°ÊÁ°¤ÏÆ±¤¸¥ê¥ó¥¯¤Ç¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£
¡¡¡ù¼ñÌ£¡¡¾®1¤«¤éÃæ2¤Þ¤Ç½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥¢¥Î¡£´Ñ·à¡£ÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¶ÐÌ³¤âÏÂ²Û»Ò¹¥¤¡£¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤È¤ª¤Ï¤®¤¬¹¥Êª¡£