ÊÆ¡¢ÂÐ¥¤¥é¥ó¸ÂÄê¹¶·â¡Ö¸¡Æ¤¡×¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡¢³Ë¶¨µÄÉÔËþ¤«
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï20Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÂÄêÅª¤Ê¹¶·â¤ò¡Ö¸¡Æ¤Ãæ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£³Ë¶¨µÄ¤ò½ä¤ê¡Ö¸øÊ¿¤Ê¹ç°Õ¡×¤¬É¬Í×¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥¤¥é¥óÂ¦¤Î¸ò¾Ä»ÑÀª¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¹ç¤äµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï20Æü¡¢ÊÆMSNOW¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢³Ë¶¨µÄ¤Î¹ç°Õ°Æ¤ò¡Öº£¸å2¡¢3Æü¡×¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¾å¤ÇÊÆÂ¦¤ËÄó°Æ¤·¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¸ò¾Ä¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï20Æü¡¢ÊÆ·³¤¬³Ë¶¨µÄ·èÎö¤ËÈ÷¤¨¤ÆºîÀïÎ©°Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÅÍ×¿ÍÊª¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤«¤é¥¤¥é¥ó»ØÆ³Éô¤ò¸òÂå¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£