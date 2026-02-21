70ºÐ¤ÎÉ×¤Î¡ÖÊªËº¤ì¡×¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢¡Ö·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¡×¤È¿ÇÃÇ¡ª º£¸å¤Î²ð¸îÈñÍÑ¤ä»ÜÀßÆþ½ê¤ËÈ÷¤¨¡¢Ãù¶â¡Ö1000Ëü±ß¡×¤ò¤É¤¦Ê¬¤±¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤º¤ÏÀ¸³èÈñ¤È²ð¸î¤ÎÈ÷¤¨¤ò¸ýºÂ¤ÇÊ¬¤±¡¢Æ°¤«¤¹¿Í¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
ºÇ½é¤ÎÊ¬¤±Êý¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Ëè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò½Ð¤¹¸ýºÂ¡¢°åÎÅ¤È²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Î¸ýºÂ¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î¶ÛµÞ»ñ¶â¤Î¸ýºÂ¤òÊ¬¤±¡¢ÍÑÅÓ¤ò¸ÇÄê¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª¤¬º®¤¶¤ë¤È¡¢²È·×¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Êø¤ì¡¢²ÈÂ²Æâ¤ÎÉÔ°Â¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬È½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦Æü¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¡¢²ÈÂ²¤¬ÀµÅö¤Ë¤ª¶â¤òÆ°¤«¤»¤ë¤«¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤Ç¤â¡¢Ì¾µÁ¤¬ËÜ¿Í¤À¤±¤À¤È¼êÂ³¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ¾õ¤¬¿Ê¤à¤È¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â°ú¤½Ð¤·¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¬¤±¤ë¤Î¤Ï¶â³Û¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ°¤«¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â°ì½ï¤ËÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡Åª¤Ê»Ù±ç¤ÏÀ®Ç¯¸å¸«¤ÈÇ¤°Õ¸å¸«¤¬¤¢¤ê¡¢·ÚÅÙ¤Î¤¦¤Á¤ËÇ¤°Õ¸å¸«¤ò¸¡Æ¤¤·¤ä¤¹¤¤
À®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤ÇÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸å¸«¿ÍÅù¤òÁª¤Ó¡¢ËÜ¿Í¤òË¡Î§Åª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ºÛÈ½½ê¤Î°ÆÆâ¤Ç¤âÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏË¡Äê¸å¸«¤¬ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢º£¤Þ¤À°Õ»×É½¼¨¤¬¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ê¤é¡¢Ç¤°Õ¸å¸«¤È¤¤¤¦È÷¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½½ê¤ÏÇ¤°Õ¸å¸«À©ÅÙ¤Î³µÍ×¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¤°Õ¸å¸«´ÆÆÄ¿Í¤Ï²ÈÄíºÛÈ½½ê¤¬ÁªÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¡¢´ÆÆÄ¿Í¤ÎÊó½·¤ÏËÜ¿Í¤Îºâ»º¤«¤é»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÚÅÙ¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢Ã¯¤Ë²¿¤òÇ¤¤»¤ë¤«¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢²ÈÂ²¤¬ÀµÅö¤Ê·Á¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤âËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê´Ö¤äÈñÍÑ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²ð¸îÈñÍÑ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬Çö¤ì¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤Ï¤ª¶â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤ÈÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
1000Ëü±ß¤ÎÇÛÊ¬¤Ï¡¢»ÜÀßÆþ½ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÍ¾ÎÏ¤ò»Ä¤¹
»ÜÀßÈñÍÑ¤Ï¡¢Æþ¤ë»ÜÀß¤Î¼ïÎà¤äÃÏ°è¤Çº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢¾Íè¤Î²ð¸îÅÙ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¤Î»þÅÀ¤ÇÁ´³Û¤ò°ì¤Ä¤ÎÌÜÅª¤Ë´ó¤»¤ë¤è¤ê¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î½ÀÆðÀ¤ò»Ä¤¹ÇÛÊ¬¤¬¸þ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅöÌÌ¤ÎÀ¸³èÈñ¤È¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤«¤é°ìÇ¯Ê¬¤òÀ¸³èÈñ¸ýºÂ¤ËÃÖ¤¡¢°åÎÅ¤È²ð¸î¤ÎÍ½È÷Èñ¤òÊÌ¸ýºÂ¤Ç³ÎÊÝ¤·¡¢»Ä¤ê¤ÏÂç¤¤Ê½ÐÈñ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢²ð¸îÈñÍÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¶ËÃ¼¤ËÀáÌó¤·¤¹¤®¤Æ¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤òÍî¤È¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²È·×¤ËÌµÍý¤¬½Ð¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤â²ÈÂ²¤âÈè¤ì¤¬Áý¤¨¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤¬Â³¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ãù¶â1000Ëü±ß¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤È²ð¸î¤ÎÈ÷¤¨¤È¶ÛµÞ»ñ¶â¤Ë¸ýºÂ¤ÇÊ¬¤±¡¢ÌÜÅª¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤È´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢È½ÃÇÎÏ¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À¤È¤¤Ë²ÈÂ²¤¬ÀµÅö¤Ë»ÙÊ§¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£
À®Ç¯¸å¸«¤äÇ¤°Õ¸å¸«¤Ê¤É¡¢ºÛÈ½½ê¤¬°ÆÆâ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÁá¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢²ÈÂ²¤ÇÌò³ä¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¹²¤Æ¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¤Î°Â¿´¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
