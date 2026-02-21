Ê¡²¬»Ô¤ÇÆ£ºê¸µÃóÊÆÂç»È¤¬3·î13Æü¤Ë¹Ö±é¡¡ÆüÊÆ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë
¡¡Ê¡²¬ÆüÊÆ¶¨²ñ¤Ï3·î13Æü¸á¸å4»þÈ¾¤«¤é¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤ÎÀ¾Å´¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢Æ£ºê°ìÏº¡¦¸µÃóÊÆÂç»È¤Î¹Ö±é²ñ¤ò³«¤¯¡£Äê°÷200¿Í¡£Æ±6ÆüÄù¤áÀÚ¤ê¡£
¡¡Æ£ºê»á¤Ï2008¡Á12Ç¯¤ËÃóÊÆÂç»È¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¹ñÆüÊÆ¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ²ñÄ¹¡£¡ÖÃóÊÆÂç»È¤Î·Ð¸³¤«¤é¸ì¤ë¸½ºß¤ÎÆüÊÆ´Ø·¸¡Ýº£¸å¤ÎÆüËÜ¤¬¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¡×¤Î±éÂê¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¾ðÀª¤äÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¹Ö±é²ñ½ªÎ»¸å¤Ëº©¿Æ²ñ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÈÌ¤Î»²²ÃÈñ¤Ï¹Ö±é²ñ¤¬4000±ß¡¢º©¿Æ²ñ¤Î¤ß¤Ï8000±ß¡¢¹Ö±é²ñ¤Èº©¿Æ²ñ¤Ï1Ëü±ß¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¥á¡¼¥ë¡ájasf@nnr-g.com¡á¤«¡¢¥Õ¥¡¥¯¥¹¡á092¡Ê722¡Ë1405¡á¤Ç¡£
