¡¡¡Ö¹Åç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£²£°Æü¡¢²Æì¡Ë
¡¡¹Åç¡¦º´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤«¤éÂÇ·â¤ÎÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£¼ç¤Ë±¦Â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤¢¤ê¡£»Ø´ø´±¤«¤é¤Î¶â¸À¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¼ã¸ñ¤Ï¡¢£²£±Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Êµ¹ÌîÏÑ¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£±£°¤Î¤â¤È¤Ø¿·°æ´ÆÆÄ¤¬Êâ¤ß´ó¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÊ¡ÃÏ£±·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤È¿·°æ£±·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤â¹çÎ®¡£Ìó£±£°Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ç®°Õ¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡½ÅÅÀÎý½¬¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÄ¶õ¶µ¼¼¡£»Ø´ø´±¤«¤é¥¹¥¤¥ó¥°»þ¤Ë±¦Â¤¬ÀÞ¤ì¤ëÊÊ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¼´Â¤Ë¡ÊÂÎ½Å¤¬¡Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¾è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÎÏ¤ò¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤Ë¡ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²ÝÂê¤òÊ¬ÀÏ¡£º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¯¤¯¿¶¤ë¡×¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ëÃæ¡¢ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤ò²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²þÁ±¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¾®¤µ¤Ê¡ÈÍ·¤Ó¿´¡É¤À¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÅÙº¸Â¤ò¾å¤²¡¢±¦Â¤Ç¥¹¥Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤«¤éÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯¥É¥ê¥ë¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¼ÂÀï¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤ÂÇ¤ÁÊý¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÍ·¤Ó´¶³Ð¤Ç¤ä¤ëÃæ¤Ç¤Î¤³¤È¡£Ä´À°ÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÂç»ö¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡££±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï£±£¸£·ÂÇÀÊ¤Ç£°ËÜÎÝÂÇ¡£¼«Ëý¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¡¢Ä¹ÂÇÏ¢È¯¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¤è¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤ÈÂçÉý¤ÊÂÇ·â²þÂ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼ÂÀï¤Ç¤â¤¤¤¤·Á¡×¤È½¤ÀµÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¸½¾õ¤Ë¹ç³ÊÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Î¹â¤¤É¾²Á¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç½çÄ´¤Ë²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ³°»î¹ç£³»î¹çÁ´¤Æ¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢·×£±£²ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦£³£³£³¤È°ÂÄê¤·¤¿¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££´ÈÖ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÁ´Á³£´ÈÖ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤¤¤¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¡£°ìµ¤¤ËÀ¿Ìé¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê³Ë¤òÃ´¤¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£°ì¤Ä°ì¤Ä²ÝÂê¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸þ¾å¿´¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤«¤é¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬³«Ëë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þ´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê³«Ëë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ìîµå¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¡£¼ã¤¡ÈÂÙË¤¡É¤Î¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ú¿·°æÀ¯¸¢¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¡Û
¡¡¢¡£²£³Ç¯¡¡£²·î£²£µÆü¡¦µð¿ÍÀï¡Ê²¥»¥ë¡Ë¡£´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å½é¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï£±¡Ý£´¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï£²²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿ÂçÀ¥ÎÉ¤ò³«ËëÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¢¡£²£´Ç¯¡¡£²·î£²£³Æü¡¦ÃæÆüÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¡££±£´°ÂÂÇ£±£°ÆÀÅÀ¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£ÅÄÂ¼¤Ï£³°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¡¢¾®±à¤â£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£ÀèÈ¯¡¦±×ÅÄ¤Ï£³²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡¡¢¡£²£µÇ¯¡¡£²·î£²£³Æü¡¦µð¿ÍÀï¡Ê²¥»¥ë¡Ë¡£ºäÁÒ¤¬±¦Éª¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¸å¡¢½é¤á¤ÆÂÐ³°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÀèÈ¯¡¦¿¹¤Ï£³²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢£·¡Ý£²¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£