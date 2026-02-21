¡ÎÂçÊ¬¸©¡ÏÀ¸¤È»à¤ò¹Í¤¨¤ë³¨ËÜ¡¡¡Ö¤á¤á¤ó¤È¿¹¡×ºÆÈÇ¤ò¡¡ÆüÅÄ¡¢ºäËÜÂÀÏº¤µ¤óCF³«»Ï
¡¡ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ôºß½»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼ºäËÜÂÀÏº¡ÊËÜÌ¾¡¦ÂçÂ¼¿¿Íý¡Ë¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬¡¢Ë´¤Í§¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤¿³¨ËÜ¡Ö¤á¤á¤ó¤È¿¹¡×¤ÎºÆ½ÐÈÇ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊCF¡Ë¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÌÜÉ¸³Û¤Ï100Ëü±ß¡£500Éô¤Î°õºþ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢»ÒµÜðô¡Ê¤±¤¤¡Ë¤¬¤ó¤Î¤¿¤á2017Ç¯¤Ë35ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»°±ºÎè¤µ¤ó¤¬Æ®ÉÂÃæ¤Ë¼¹É®¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤Ç»à¤ò¶²¤ì¤ë¥¦¥µ¥®¤¬¡¢¥¥Ä¥Í¤Î°ÆÆâ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤Î»à¤ò¸«¤Ä¤á¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤È»à¤Ì¤³¤È¡¢Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¤á¤á¤ó¤È¿¹¡×¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó¸ì¤Î³Ê¸À¡Ö¥á¥á¥ó¥È¡¦¥â¥ê¡×¡Ê»à¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡Ë¤«¤é¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡»°±º¤µ¤ó¤Î¹ðÊÌ¼°¤Ç¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢°äÂ²¤ËÍê¤ó¤Ç³¨ËÜ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£2019Ç¯¤Î½éÈÇ¤«¤é·×500Éô¤ò°õºþ¡£ºòÇ¯3·î¡¢ÆüÅÄ»ÔÅ·À¥Ä®¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¸¶²èÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÁ´¤Æ¤Î³¨ËÜ¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢26ºÐ¤Î¤È¤¤ËÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤âÆ®ÉÂÃæ¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿ÆÍ§¤¬»Ä¤·¤¿Êª¸ì¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¡¢CF¤Ç´óÉÕ¤ò¹¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡CF¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï³¨ËÜ¤Î½ÐÈÇ¤Ï¤·¤Ê¤¤Êý¼°¤Ç¼Â»Ü¡£¿½¤·¹þ¤ß´ü¸Â¤Ï3·î17Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏQR¥³¡¼¥É¤«¤é¡£
¡¡ºäËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢ÃÏ¸µ¤äÂç³Ø»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿Ê¡²¬¤Ç¸¶²èÅ¸¤ä³¨ËÜÈÎÇä¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾²ÇÈ¾»Íº¡Ë