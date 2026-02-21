¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¡ÖÀÐÌ¶ÎéÊ¸³Ø¡×À¤³¦Ãæ¤ËÉ¬Í×¡¡·§ËÜ»Ô¿¿½¡»û¤Ç¡ÖÉÔÃÎ²Ð´÷¡×
¡¡¿åËóÉÂ¤Ë¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿¾®Àâ¡Ö¶ì³¤¾ôÅÚ¡Ê¤¯¤¬¤¤¤¸¤ç¤¦¤É¡Ë¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¡¢ÀÐÌ¶ÎéÆ»»Ò¤µ¤ó¡á2018Ç¯2·î10Æü»àµî¡á¤òÄÉÅé¤¹¤ë½¸¤¤¡ÖÉÔÃÎ²Ð´÷¡×¤¬¡¢º£·î7Æü¤Ë·§ËÜ»ÔÅì¶è¤Î¿¿½¡»û¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¤ä¥Õ¥¡¥ó¤éÌó80¿Í¤¬ÀÐÌ¶Îé¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ó¡¢ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿µ§¤ê¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤¿¡£
¡¡Ê¸³Ø³¦¤äÊóÆ»µ¡´Ø¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÀÐÌ¶ÎéÆ»»Ò»ñÎÁÊÝÂ¸²ñ¡×¤È»û¤¬¼çºÅ¡£º£²ó¤ÏµþÅÔÂç¿ÍÊ¸²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤â¶¦ºÅ¤·¤¿¡£¸¦µæ½ê¤Ï¼Ò²ñ¤Ë»Ä¤ë¶á¸½Âå¤Î»ñÎÁ¤Î»¶°ï¤òËÉ¤®¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÀÐÌ¶Îé¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤Î»ñÎÁ¤òÊÝÂ¸¡¦¸ø³«¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÝÂ¸²ñ¤È¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÌ¶Îé¤µ¤ó¤¬¼«¤éÉ®¤ò¼¹¤Ã¤¿Ë¡Ì¾¡ÖÌ´¹å¡Ê¤à¤³¤¦¡Ë¡×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿ÊèÀÐÁ°¤Ç¡¢ÆÉ·Ð¤Î¤Ê¤«»²Îó¼Ô¤¬¾Æ¹á¡£»û¤Î°ÍÍê¤Ç½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö²Ö¤òÊô¤ë¤Î¼¡×¤âÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÆ²¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÌ¶Îé¤µ¤ó¤ÈÀ¸Á°¡¢ÂÐÃÌ¤·¤¿Æ±¸¦µæ½ê¤ÎÆ£¸¶Ã¤»Ë¶µ¼ø¤¬¶ì³¤¾ôÅÚ¤È¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡ÖÄØ¤Î³¤¤Îµ¡×¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÐÌ¶Îé¤µ¤ó¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤ò¹Í»¡¤·¤¿¡£
¡¡ºî²È¤Îºä¸ý¶³Ê¿¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï¡¢ÀÐÌ¶Îé¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¶Ê¤òÉÕ¤±¤¿²Î¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë
¢£µþÅÔÂç¡¦Æ£¸¶¶µ¼ø¤¬¹Ö±é¡¡¡ÖÀ¸Îà¤Î»×ÁÛ¡×¤Ë²ÁÃÍ
¡¡µþÅÔÂç¿ÍÊ¸²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÆ£¸¶Ã¤»Ë¶µ¼ø¡Ê¸½Âå»Ë¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¸Îà¤Î¤ß¤ä¤³¤Ï¤¤¤º¤¯¤Ê¤ê¤ä¡¡ÀÐÌ¶ÎéÆ»»Ò¤Î»×ÁÛÅª·Ñ¾µ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤·¤¿¡£ÀÐÌ¶ÎéÊ¸³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì¿¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸¤Êª¤¬¡Ö¶²¤í¤·¤¤¤Û¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬´ðËÜ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¸Îà¤Î»×ÁÛ¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¼«Á³ÇË²õ¤ä¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÁþ°¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÃæ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¿åËóÉÂ¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¡¢¿·ÆüËÜÃâÁÇÈîÎÁ¡Ê¸½¥Á¥Ã¥½¡Ë¿åËó¹©¾ì¤ÎÇÓ¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿ÍÆÇ¤Ê¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤¬³¤Ãæ¤Î¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢µû²ðÎà¤ËÇ»½Ì¡¦ÃßÀÑ¤·¡¢¤½¤ì¤òÂ¿¤¯¿©¤Ù¤¿½»Ì±¤ËÃæÆÇ¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶¶µ¼ø¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸¤Êª¤¬¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¶¦Â¸¤¹¤ë¡ÖÀ¸Îà¤Î¤ß¤ä¤³¤òÇúÃÆ¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê»ö·ï¡×¤À¤Ã¤¿¤È¿åËóÉÂ¤òÎã¤¨¡¢À¸Îà¤¬¶¦Í¤¹¤ë¡Ö¿å¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢ÀÐÌ¶Îé¤µ¤ó¤Î»×ÁÛ¤Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»î¤ß¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤ÎÂÛÈ×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¶ìÆñ¤òÇØÉé¤¦ÂÛ»ùÀ´µ¼Ô¤âÂ¿¤¤¿åËóÉÂ¡£Æ£¸¶¶µ¼ø¤Ï¡¢¶ì³¤¾ôÅÚ¤ÎÂè2Éô¡Ö¿À¡¹¤ÎÂ¼¡×¤«¤é¡ÖÂÛ»ùÀ´µ¼Ô¤òÀ¸¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¿Æ¤¿¤Á¤â¡¢ÂÀ½é¤«¤é¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢µû¤òÍÜ¤¦³¤¤ÎÄ¬¤È¤ª¤Ê¤¸ÍÓ¿å¤ò¡¢¤½¤ÎÂÛ¡Ê¤Ï¤é¡Ë¤ËÍ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¿å¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¿Ò¾ï¤Ç¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¤¢¤Ç¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏµå¤Î¿åÊ¬¤ÎÁíÎÌ¤Ï°ìÄê¤Ç¡¢Â¾¤ÎÀ¸Êª¤ÈÊ¬¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬¿Í¡¹¤«¤é¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ë¤è¤ë³¤¤äÀî¤Î±øÀ÷¡¢¿¹ÎÓÈ²ºÎ¡¢µ²²î¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Âå¤ÎÌäÂê¤ò¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯Îõ¤ÊË½ÎÏ¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö³¤¤âÀî¤â¡¢·ì±Õ¤âÎÞ¤â¡¢³§¤¬¶¦Í¤¹¤ë¿å¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀÐÌ¶ÎéºîÉÊ¤ä¸½Âå»Ë¤ÎË½ÎÏ¤Î°ÕÌ£¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¡Ê°æÃæ·Ã¿Î¡Ë
