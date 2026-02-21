¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÇú¿´ÃÏ¸ø±à¤Î°ä¹üÄ´ºº¡¡Ä¹ºê»Ô¡Ö²óÅú¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡¿ÆÂ²³ÎÇ§µá¤á¤¿ÃËÀ¤Ë
¡¡Ìó30Ç¯Á°¡¢Ä¹ºê»Ô¾¾»³Ä®¤ÎÇú¿´ÃÏ¸ø±à¤ÇÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿°ä¹ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ëÝÁá»Ô¤ÎÃËÀ¤¬¡ÖÈïÇú»à¤·¤¿¿ÆÂ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄ¹ºê»Ô¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢»Ô¤Ï¡Ö²óÅú¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¸½ñ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ê¸½ñ¤Ï12ÆüÉÕ¡£
¡¡°ÍÍê¼ç¤Ï¡¢ëÝÁá»Ô¤Î»³²¼¿®ºÈ¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¡£ºòÇ¯7·î¡¢Ä¹ºê»Ô¤¬1996Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ê¿ÏÂ¸ø±àÀ°È÷»ö¶È¤Ç4¡Á5ºÐ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë°ä¹ü¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£Âç½ÇÊì¤Ç¤¢¤ëËè·§¥ß¥è¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¢Æ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿»³²¼¤µ¤ó¤Ï11·î¡¢»Ô¸¶ÇúÈïÇúÂÐºöÉôÄ´ºº²Ý¤òË¬¤ì¡¢2¿Í¤¬ÀïÃæ¤Î¾¾»³Ä®¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ï¥ß¥è¤µ¤ó¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢Æ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î°ä¹ü¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»³²¼¤µ¤ó¤È¤Î¿ÆÂ²´Ø·¸¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ²óÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»³²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÈÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º»ÄÇ°¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¹âÊ¿Ï©»Ò¡Ë
