¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏAI¡¡°ÂÊÝ´Ä¶¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¡©¡¡Ä¹ºêÂçRECNA¡¡¥¹¥¤¥¹¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤òÊó¹ð
¡¡Ä¹ºêÂç³ËÊ¼´ïÇÑÀä¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊRECNA¡Ë¤Ï13Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç1·î¤Ë³«¤¤¤¿²¤½£¤Î³Ë·³½Ì´ØÏ¢¸¦µæ½ê¤È¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£³ËÌäÂê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ê¤É¤Î¿·µ»½Ñ¤¬°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ñµÄ¤Ï1·î22¡¢23Æü¡¢¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Î¹ñÏ¢·³½Ì¸¦µæ½ê¤È¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¹ñºÝÊ¿ÏÂ¸¦µæ½ê¤È¤Ç¼Â»Ü¡£¡Ö³Ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÅ¬±þÀ¡×¤ä¡Ö21À¤µª¤Ë¤ª¤±¤ë³ËÀïÁè¤Î±Æ¶Á¡×¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÅÐÃÅ¤·¤¿4¡¢5¿Í¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬µÄÏÀ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃæ·Ñ¤Ç·×160¿Í¤¬ËµÄ°¤·¤¿¡£¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿¡¢ÈïÇú¼Ô¤ÇRECNAµÒ°÷¶µ¼ø¤ÎÄ«Ä¹Ëüº¸ÃË¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÈïÇú¾Ú¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿RECNA¤Î¥ä¥í¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥é¡¼¥¹¥Ë¡¼¶µ¼ø¤ÏÊó¹ð²ñ¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Ï¶ÛÇ÷´¶¤òÁý¤·¡¢³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¡ØÈïÇú¤Î¼ÂÁê¡Ù¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£µÈÅÄÊ¸É§¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤Ï¡Ö¿ÊÅ¸¤¹¤ëµ»½Ñ¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¸½¾õ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ºêÂç¤ä¸©¡¢Ä¹ºê»Ô¤Ç¤Ä¤¯¤ë³ËÊ¼´ïÇÑÀäÄ¹ºêÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¤È±Ñ¹ñ¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤¬¡¢¹ñºÝ¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹ºêÂç¤Î³ØÀ¸¤ä¼ã¤¤¸¦µæ¼Ô¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É9¥«¹ñ¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³ËÊ¼´ï¤Î¥ê¥¹¥¯¤äÈïÇúÂÎ¸³¤Î·Ñ¾µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶á¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊó¹ð²ñ¤ò³«¤¯Í½Äê¡£¡Ê¹âÊ¿Ï©»Ò¡Ë
