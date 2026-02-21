¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¸¶Çú»ñÎÁ´ÛÁ°¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾ÞµÇ°Èê¡¡Åö½é¤Ï¡Ö·ûË¡9¾ò¤ÎÈê¡×ÁÛÄê¡¡Ä¹ºêÈïºÒ¶¨¤¬·úÎ©·Ð°ÞÀâÌÀ
¡¡Ä¹ºê»ÔÊ¿ÌîÄ®¤ÎÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´ÛÁ°¤Ë·úÎ©¤·¤¿¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¤ÎµÇ°Èê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹ºê¸¶ÇúÈïºÒ¼Ô¶¨µÄ²ñ¡ÊÄ¹ºêÈïºÒ¶¨¡Ë¤Ê¤É¤Ï18Æü¤ËÈïºÒ¶¨»öÌ³½ê¡ÊÆ±»Ô²¬Ä®¡Ë¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÀßÃÖ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡·úÎ©·×²è¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÈïÇú80Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ö¶È¤È¤·¤Æ23Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï·ûË¡9¾ò¤ÎÈê¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤ËÈïºÒ¶¨¤¬½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡Ë¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼ñ»Ý¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤«¤éµÇ°Èê¤Ï9ËÜ¤Î¼ê¤¬ÃÏµå¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î²¼½Ü¤ËÄ¹ºê»Ô¤«¤éÀßÃÖ¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¡¢º£·î13Æü¤Ë·úÎ©¤·¤¿¡£3·î8Æü¤Ë½üËë¼°¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡·úÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤¿°ì¿Í¤Ç¡¢ÈïÇú¾Ú¸À¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÄ¹ÌîÌ÷ÃË¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Ï¡Ö³Ë»ÈÍÑ¤Î´íµ¡¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¾Ú¸À¤ò´èÄ¥¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÈïºÒ¶¨Íý»ö¤ÎÅÄÃæ°Â¼¡Ïº¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¦¿Í¡¹¤Î´õË¾¤ÎÈê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¹âÊ¿Ï©»Ò¡Ë