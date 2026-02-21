¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï·«¤êÊÖ¤·¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¡¹»Ä¹¤òÄä¿¦6¥«·î¡¡¸©¶µ°Ñ
¡¡Ä¹ºê¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï20Æü¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©Æâ¤Î¸øÎ©³Ø¹»¤Î50ÂåÃËÀ¹»Ä¹¤òÄä¿¦6¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¶µÍ¡¤Ë¹ßÇ¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½èÊ¬¤Ï19ÆüÉÕ¡£
¡¡¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹»Ä¹¤Ï2024Ç¯6·î¡Á25Ç¯8·î¡¢¶µ¿¦°÷4¿Í¤ËÁáÄ«¤äµÙÆü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶ÈÌ³¤ò»Ø¼¨¤¹¤ëÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£1Æü40·ï°Ê¾å¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£Á´¹»½¸²ñ¤ä¹»Ä¹¼¼¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÆÂçÀ¼¤Ç¼¸ÀÕ¡Ê¤·¤Ã¤»¤¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É°Ò°µÅª¤Ê¸ÀÆ°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤Ê¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢1¿Í¤¬ÉÂµ¤µÙ¿¦¤·¤¿¡£
¡¡¹»Ä¹¤Ï23Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦·×4²ó»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²þÁ±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ª¤à¤ÍÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö»ØÆ³¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÇ§¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ê°ì¥ÎµÜ»ËÀ®¡Ë