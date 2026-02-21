Ê¡²¬¡¦Ä¾Êý»Ô¤Ç¡Ö»½¤È¸¨¤ÎÌ¥ÎÏÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡×¥°¥ë¡¼¥×Å¸¡¡È¿Êª¤ä¥¢¡¼¥ÈºîÉÊÅ¸¼¨
¡¡»½¤ä¸¨¤Î±ï¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ºî²È5¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×Å¸¡Ö»½¤È¸¨¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡×¤¬Ä¾ÊýºÐ»þ´Û¡ÊÊ¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô¿·Ä®¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¸¨¤ÎÈ¿Êª¤äÀ²¤ìÃå¡¢¸¨»å¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£27Æü¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
¡¡Æ±»Ô¤Î¿ÜºêÄ®¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëÉØ¿ÍÉþÅ¹¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ä¥À¡×¤ÎÆâÆÁÄ¾Èþ¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»½¤ä¸¨¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È½é¤á¤Æ³«¤¤¤¿¡£Åö½é¤ÏÆâÆÁ¤µ¤ó1¿Í¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤æ¤«¤é»å¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤ËÃÎ¿Í¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÎØ¤¬¹¤¬¤ê¡¢½ÐÉÊ¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÉØ¿ÍÉþÅ¹¤Ë¤¢¤ë¸¨¤ÎÈ¿Êª¤äÈ¿Êª¤«¤éºî¤Ã¤¿ÉØ¿ÍÉþ¡¢ÆâÆÁ¤µ¤ó¤¬°é¤Æ¤¿»½¤Î¤Þ¤æ¤Î¤Û¤«¡¢ÁêËÐ¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ò¿¥¤ëºÝ¤Ë½Ð¤ë¸¨»å¤ò»È¤Ã¤¿¡Öart.moon7716¡×¤µ¤ó¤Î¸¨»å¥¢¡¼¥È¡¢¡ÖSu¡Ýgi¡×¤µ¤ó¤¬À©ºî¤·¤¿»½¤Î³¨²è¤äÎ©ÂÎºîÉÊ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê°ìÉôÈÎÇä¡Ë¡£
¡¡Å¹¤ÏÂçÀµ»þÂåÁÏ¶È¤Î¸µ¸âÉþÅ¹¤Ç¡¢¾¼ÏÂ´ü¤Ë»ÅÆþ¤ì¤¿ÂçÎÌ¤Î¸¨¤ÎÈ¿Êª¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÈ¿Êª¤òÆâÆÁ¤µ¤ó¤¬¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼·¿¥Ð¥Ã¥°¡Ë¤ä¶ÒÃåÂÞ¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMOTTETE¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥Æ¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÆÁ¤µ¤ó¤Ï¡Ö1¿Í¤Ç¤ä¤ë¤Ï¤º¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¨¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢À¸ÃÏ¤ÎÎ¢Â¦¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÊÊÒ²¬´²¡Ë
