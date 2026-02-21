¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÉð²È²°ÉßºÌ¤ë¥Ò¥«¥ó¥¶¥¯¥é¡¡±ÀÀç»Ô
¡¡Ä¹ºê¸©±ÀÀç»Ô¹ñ¸«Ä®¤ÎÉð²È²°Éß³¹¡Ö¿ÀÂå¾®Ï©¡Ê¤³¤¦¤¸¤í¤¯¤¦¤¸¡Ë¡×¤Ç¡¢¥Ò¥«¥ó¥¶¥¯¥é¤Î²Ö¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÆéÅçÅ¡¡Ê¹ñ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ùÎð90Ç¯¤òÄ¶¤¹¸ÅÌÚ¤¬ÅâÇËÉ÷¡Ê¤«¤é¤Ï¤Õ¡Ë¤Î¸¼´Ø¤òºÌ¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÀÂå¾®Ï©¤Ï17À¤µª¸åÈ¾¡¢º´²ì¤«¤é°Ü¤ê½»¤ó¤ÀÆéÅç²È¤ÎÎÎ¼ç¤Î½»µï¤òÃæ¿´¤Ë³¹ÊÂ¤ß¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹²°Ìç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¸¤±³À¤äÀÐ³À¡¢¿åÏ©¤Ê¤É¤¬»Ä¤ê¡¢±ý»þ¤ÎÌÌ±Æ¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2005Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ¤Î½ÅÍ×ÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª·²ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ó¥¶¥¯¥é¤Ï¡¢½»Ì±¤¬20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÉÄÌÚÌó70ËÜ¤ò³¹¤Ë¿¢¤¨¤¿¤³¤È¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢²Ö¸«¤ÎÌ¾½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÜ»³Í§É§¡Ë