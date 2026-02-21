Ê¡²¬¡¦ÈÓÄÍ»Ô¤Çº¤µç²ÈÄí¤ò»Ù±ç¹Í¤¹¤ë¡Ö¤ª¤Æ¤é¤ª¤ä¤Ä¥¯¥é¥Ö¡×Íý»ö¤¬¹Ö±é¡¡2·î28Æü¡¢¥³¥¹¥â¥¹¥³¥â¥ó¤Ç
¡¡¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Ê¤É·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤¹¤ë²ÈÄí¤Ë¿©ÎÁÉÊ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡Ö¤ª¤Æ¤é¤ª¤ä¤Ä¥¯¥é¥Ö¡×¡ÊÆàÎÉ¸©¡Ë¤ÎÌîÅÄË§¼ùÍý»ö¤Ë¤è¤ë¹Ö±é²ñ¤¬28Æü¸á¸å1»þÈ¾¤«¤é¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»ÔÈÓÄÍ¤Î¥³¥¹¥â¥¹¥³¥â¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Æ¤é¡Ý¡×¤Ï¡¢2013Ç¯¤ËÂçºå»Ô¤Çµ¯¤¤¿Êì»Ò²î»à»ö·ï¤Ç¡¢Êì¿Æ¤¬¡ÖºÇ¸å¤Ë¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥â¤ò»Ä¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢14Ç¯¤«¤é³èÆ°¤ò³«»Ï¡£»û¤Ø¤Î¤ª¶¡¤¨Êª¤ò¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤ä»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë¡Ö¤ª¤¹¤½¤ï¤±¡×¤È¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î³èÆ°¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏÃÞËÃÏÊý¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ¤Î»û±¡¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NPOË¡¿Í¿Í¸¢¥Í¥Ã¥È¤¤¤¤¤Å¤«¤ÈÈÓÄÍ»Ô¤¬¼çºÅ¡£Æ±Ë¡¿Í¤Ï¡Ö¹ÔÀ¯¤Î¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×¤Ç¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÆ±Ë¡¿Í¡á0948¡Ê24¡Ë7582¡£
¡¡¡Ê¶âÅÄÃ£°Í¡Ë
