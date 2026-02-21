¿·¼Ö69Ëü±ß¤Î¿··¿¡Ö¡È3¿Í¾è¤ê¡É¥È¥é¥¤¥¯¡×¡ª ¡ÈÉáÄÌÌÈµö¡É¤Ç¾è¤ì¤ë¡õ¼Ö¸¡0±ß¡ª ¤á¤Á¤ãÊØÍø¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¼ÂÍÑ¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¡×¤È¤Ï
ÏÃÂê¤Î¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¤Ã¤Æ
¡¡¿ÀÆàÀî¸©°ËÀª¸¶»Ô¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖVIVEL TRIKE¡Ê¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢3¿Í¾è¤ê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë¤Ï¿·¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤äÄÉ²ÃÁõÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿ºÇ¿·»ÅÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò¹â¤á¤¿ÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¡ÖCOCO¥·¥ê¡¼¥º¡×¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Ð¥Ö¥ë¤ÏÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤ä¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡¢EV¡¢¥È¥¥¥¯¥È¥¥¥¯¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´Ä¹2250mm¡ßÁ´Éý1020mm¡ßÁ´¹â1650mm¤È¤¤¤¦¥Ü¥Ç¥£¤Ï¼è¤ê²ó¤·¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ìó1m¤ÎÁ´Éý¤Ë¤è¤Ã¤Æ½»Âð³¹¤ÎºÙ¤¤Æ»¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é3Ì¾¾è¼Ö¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê¼ÂÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¡¢¼Ö¸¡¤ä¼Ö¸Ë¾ÚÌÀ¤¬ÉÔÍ×¤ÊÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£²ÈÄíÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÀßÈ÷¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡ÖST MODEL¡×¡ÖLi MODEL¡×¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¼ïÎà¤äÁö¹ÔÀÇ½¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï45km¡¿h¡Á50km¡¿h¤Ç¤¹
¡¡¤µ¤é¤Ë2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ò¹â¤á¤ë¿·»ÅÍÍ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¼ÅÅ¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÂÐ±þ¥³¥Í¥¯¥¿¤ä¥µ¥¤¥É¥Ö¥ì¡¼¥¡¢±«½ü¤±¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¡¢USBÅÅ¸»¥½¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¿·¤¿¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢Æü¾ï¤Ç¤ÎÍøÊØÀ¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¿Ê²½¤·¤¿ÅÀ¤¬2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢ST MODEL¤Î69Ëü±ß¤«¤é¡¢Li MODEL¤Î84Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡¤³¤¦¤·¤¿´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²÷Å¬À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò¹â¤á¤¿ÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ2025Ç¯10·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬COCO¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥ì¥È¥íÄ´¤Î³°´Ñ¡¢Âç·¿²½¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤È»ëÇ§À¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ö¥ì¡¼¥Êý¼°¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´7¿§¤Ç¡¢2000W¥â¡¼¥¿¡¼¡Ü¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤è¤êºÇÂç¹ÒÂ³µ÷Î¥Ìó100km¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙÌó50km¡¿h¤ò¼Â¸½¡£²ÈÄíÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢Áö¹Ô¥³¥¹¥È¤Ï100km¤¢¤¿¤êÌó150±ß¤È·ÐºÑÅª¤Ç¤¹¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ëÆ±ÍÍ¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¡¢¼Ö¸¡¤ä¼Ö¸Ë¾ÚÌÀ¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¤ÈCOCO¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤»°ÎØ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£