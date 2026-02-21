µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÎÀÐ¶¶Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¤Ç2·î22Æü¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î±éÁÕ²ñ¡¡¿áÁÕ³Ú¤Ç¥¸¥Ö¥ê¥á¥É¥ì¡¼¤Ê¤ÉÈäÏª¡¡
¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥óµ×Î±ÊÆ¹©¾ì¡ÊÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¡Ë¤Ï22Æü¸á¸å3»þ¤«¤é¡¢Æ±»ÔÌîÃæÄ®¤ÎÀÐ¶¶Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¿áÁÕ³ÚÃÄµ×Î±ÊÆ¤È¡¢¤È¤â¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò³«¤¯¡£
¡¡¿áÁÕ³Ú¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡¢2024Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¸¥Ö¥ê¥á¥É¥ì¡¼¤ä¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¥ß¥Ã¥¡¼¤Ê¤É7¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ëÍ½Äê¡£Íè¾ì¤·¤¿»Ò¤É¤â¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç»Ø´ø¼Ô¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤ë¡£
¡¡»²²ÃÌµÎÁ¡£¤³¤Á¤é¤«¤é¤Î»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¡Ê21Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÀÐ¶¶Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ëÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÆ±¿áÁÕ³ÚÃÄµ×Î±ÊÆ¡á090¡Ê8340¡Ë7630¡£
¡¡¡Ê²¬ÉôÍ³²ÂÎ¤¡Ë