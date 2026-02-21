¡Îº´²ì¸©¡Ï¸òÄÌ»ö¸Î¡¡»à¼Ô20¿Í¡¡¸©·Ù¤Þ¤È¤á¡¡Éé½ý¼Ô¤Ï3040¿Í¡¡25Ç¯¤Î¸©Æâ
¡¡º´²ì¸©·Ù¤Ï2025Ç¯¤Ë¸©Æâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¿Í¿È¸òÄÌ»ö¸Î¾õ¶·¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£»à¼Ô¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ4¿Í¸º¤Î20¿Í¤Ç¡¢Åý·×¤Î»Ä¤ë1948Ç¯°Ê¹ß¡¢²áµî2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ö¸Î·ï¿ô¤Ï2364·ï¡ÊÁ°Ç¯Èæ259·ï¸º¡Ë¡¢Éé½ý¼Ô¿ô¤Ï3040¿Í¡ÊÆ±383¿Í¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Í¿È»ö¸Î¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¼ÖÆ±»Î¤ÎÄÉÆÍ¤¬950·ï¡Ê40¡¦2¡ó¡Ë¤Ë¾å¤ê¡¢½Ð¹ç¤¤Æ¬589·ï¡Ê24¡¦9¡ó¡Ë¡¢±¦º¸ÀÞ»þ233·ï¡Ê9¡¦9¡ó¡Ë¡Ý¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡»àË´»ö¸Î20·ï¤Î¤¦¤Á¡¢¿Í¤È¼«Æ°¼Ö¤È¤Î¾×ÆÍ¤¬8·ï¤ÇºÇÂ¿¡£¼«Æ°¼ÖÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ¤Ï3·ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÈÆóÎØ¡¢¼«Æ°¼Ö¤È¼«Å¾¼Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2·ï¤À¤Ã¤¿¡£»à¼Ô¤ÏÇ¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï60ºÐ°Ê¾å¤¬13¿Í¤ÈÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¡¢30Âå¤¬2¿Í¡¢40Âå1¿Í¡¢50Âå4¿Í¡£9¿Í¤¬Êâ¹ÔÃæ¡¢6¿Í¤Ï¼«Æ°¼Ö¡¢2¿Í¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¼ÖÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¿Í¤Ï60ºÐ°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢¿Í¿È»ö¸Î¤Ï819·ï¡Ê34¡¦6¡ó¡Ë¡¢»àË´»ö¸Î¤¬10·ï¡Ê50¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤ÎÁ°ÅÄ½¨ÌÀ¸òÄÌÉôÄ¹¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î»ö¸Î¤ÏËÉ¤²¤ë¡£±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÁ°¤ò¸«¤Æ¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡ÊºÍÌÚ´õ¡Ë