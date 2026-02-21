¡Îº´²ì¸©¡ÏÄ»À´»Ô¡¢Åö½éÍ½»»°Æ350²¯±ß¡¡2Ç¯Ï¢Â³²áµîºÇÂç¡¡»Ò°é¤Æ»Ù±ç½¼¼Â
¡¡º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Ï20Æü¡¢Áí³Û350²¯2014Ëü±ß¤Î2026Ç¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×Åö½éÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙÅö½é¤è¤ê4¡óÁý¤¨¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÔÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¹¹¿·¡Ê4²¯6958Ëü±ß¡Ë¤Ê¤É¤Î¶µ°éÈñ¤¬²¡¤·¾å¤²¤¿¡£3·î2Æü³«²ñÍ½Äê¤Î»ÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤ËÆ±Í½»»°Æ¤ò´Þ¤à35µÄ°Æ¤È»ðÌä1·ï¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡1´üÌÜ¤ÎºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤ò·Þ¤¨¤ë¸þÌç·Ä¿Í»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î½¼¼Â¡×¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÊÔÀ®¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¸øÌó¤Î¿ÊÄ½¡Ê¤·¤ó¤Á¤ç¤¯¡Ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö90¡Á100¡ó¶á¤¯Ãå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¿·µ¬¤Î¼ç¤Ê»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Î»Üºö¤Ë¤è¤ë¾®³Ø¹»¤Îµë¿©ÈñÌµ½þ²½¤ÈÊ»¤»¡¢»ÔÆÈ¼«¤ÇÃæ³Ø¹»¤Îµë¿©Èñ¤âÌµ½þ¤Ë¤¹¤ë»ö¶È¤Ë4²¯3311Ëü±ß¢¦¿·À¸»ù¤ÎÄ°³Ð¸¡ººÈñ¤Î½õÀ®»ö¶È¤Ë293Ëü±ß¢¦5ºÐ»ù¤Î·ò¹¯¿Çºº»ö¶È¤Ë193Ëü±ß¡Ý¤ò½¼Åö¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÈºáÍÞ»ßÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¸ø¶¦¥¨¥ê¥¢¤Î´Æ»ëÂÎÀ©¤â¶¯²½¡£»ÔÆâ¤ÎÆ»Ï©¤ä¸ø±à¤Ê¤É¤Ë±ó³Ö´ÉÍý¤Ç¤¤ëËÉÈÈ¥«¥á¥éÌó100Âæ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÄíÍÑËÉÈÈ¥«¥á¥éÀßÃÖ¤ËÊä½õ¶â¤ò½Ð¤¹»ö¶È¤Ë4274Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¡£
¡¡JRÄ»À´±Ø¤Î¿·²þ»¥¸ý¤Î¼Â»ÜÀß·×¤ò´Þ¤à±Ø¼þÊÕÀ°È÷»ö¶È¤Ë¤Ï1²¯1888Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë
