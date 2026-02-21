¡Îº´²ì¸©¡ÏÃÎ»ö¡Ö´íµ¡´ÉÍý¤ÇÀ®²Ì¡×¡¡¸©µÄ²ñÂåÉ½¼ÁÌä¡¡3´üÌÜÁí³ç
¡¡º´²ì¸©¤Î»³¸ý¾ÍµÁÃÎ»ö¤Ï20Æü¤Î¸©µÄ²ñÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¡¢3´üÌÜ¤ÎÁí³ç¤È¤·¤ÆËÉºÒ¤äÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÂÐºö¤òµó¤²¡ÖÂç¤¤ÊºÒ³²¤¬2Ç¯´Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢ÂÐºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´íµ¡´ÉÍýÌÌ¤Ç°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£À°È÷Êý¿Ë¤¬Ì¤Äê¤Î¶å½£¿·´´ÀþÀ¾¶å½£¡ÊÄ¹ºê¡Ë¥ë¡¼¥È¤Î¿·Ä»À´¡ÝÉðÍº²¹Àô´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎäÀÅ¤ÊµÄÏÀ¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯ÅÙ¤¬3´üÌÜ¤ÎºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤ë»³¸ýÃÎ»ö¡£¤³¤ÎÆü¤Ï3²ñÇÉ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁí³ç¤äº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢ÅúÊÛ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£26Ç¯ÅÙ¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÂç·¿»ÜÀß³«¶È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¸©Á´ÂÎ¤òÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤òÂª¤¨¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿·´´Àþ¤Î¿·Ä»À´¡ÝÉðÍº²¹Àô´Ö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºâÀ¯ÉéÃ´¤ä¥ë¡¼¥È¡¢ºßÍèÀþ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤òµó¤²¡¢¸½¾õ¤Îºâ¸»¥¹¥¡¼¥à¤Ç¥Õ¥ëµ¬³ÊÀ°È÷¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡ÖºâÀ¯Åª±Æ¶Á¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âº´²ì¤Î¾Íè¤òÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤¹¤ë¡×¡Ö°Â°×¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤È¸©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£°ìÊý¡¢ºòÇ¯¤«¤é½Å¤Í¤Æ¤¤¿¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¿åÅèÃÒ»öÌ³¼¡´±¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ï°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡29Ç¯ÅÙ¤Ë³«³ØÍ½Äê¤Î¸©Î©Âç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸©Ì±¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤ó¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆºÆ¹Í¤òµá¤á¤¿¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸©¤Î¾Íè¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¡£ÃÏ°è·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà°éÀ®¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯µ¡Ç½¤â»ý¤ÄÃÎ¤ÎµòÅÀ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅúÊÛ¡£¶¨ÎÏ»ö¶È½ê¤¬230¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë
