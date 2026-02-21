¡ÚWBCÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¾¾ËÜÍµ¤Î¡Öµå¶Ú¡×¤Ë»ø¼óÇ¾¿Ø¤¬Àä»¿
¡¡µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£WBCÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¾ËÜÍµ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ï22¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¡Ê¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë¤òÁ°¤Ë¡Ö¤É¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç¤âÉáÃÊÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡×¤È¿´¤òÌö¤é¤»¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½¤Î»öÁ°¹ç½É¤Ç¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿19Æü¤Ï¡¢ÌÜ´·¤é¤·¤ËÍè¤¿Ìî¼ê¿Ø¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¾õ¶·¤â´Þ¤á¤Æ33µå¡£Á°²ó¤ÎÅêµåÎý½¬¤Ç¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤ò½¤Àµ¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¹þ¤ß¡ÖÂÇ¼Ô¤¬Î©¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤Î´¶³Ð¤Ï¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃç´Ö¤È¤Î¼ê¹ç¤ï¤»¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤âÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅê¼ê¡×¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅê¼ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ëµÈ¸«Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÏÆ±Æü¤Ëµå¤ò¼õ¤±¡ÖÄã¤á¤«¤éÊ®¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èà¡Ê¤Îµå¡Ë¤Ï¤Ò¤È¤¤ï¼õ¤±¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡¡¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë
