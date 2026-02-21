ÉðËÀþ¡¢Íè·î³«¶È140Ç¯¡¡JRÅì³¤ºÇ¸Å¡¢µÇ°Îó¼Ö¤â
¡¡°¦ÃÎ¸©¤ÎÃÎÂ¿È¾Åç¤òÁö¤ëÉðËÀþ¤¬3·î1Æü¤Ë³«¶È140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ËÉßÀß¤µ¤ìÅì³¤Æ»Àþ·úÀßÍÑ¤Î»ñºà¤âÈÂÁ÷¤·¤¿Ï©Àþ¤Ç¡¢JRÅì³¤´ÉÆâ¤Ç¤ÏºÇ¸Å¡£Æ±¼Ò¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò´ë²è¤·¡¢3·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÉðËÀþ¤Î°ìÉô¤Ç¸½ºß¤Ï²ßÊªÎó¼ÖÀìÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶è´Ö¤òÆÃÊÌ¤ËÁö¤ë¥Ä¥¢¡¼Îó¼Ö¤â±¿¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡JRÅì³¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1886¡ÊÌÀ¼£19¡ËÇ¯3·î1Æü¡¢È¾ÅÄÀþ¤È¤·¤ÆÉðË¡ÊÉðËÄ®¡Ë¡½Ç®ÅÄ¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë´Ö¤¬³«¶È¤·¤¿¡£ÀþÏ©¤ò»È¤¤¡¢Åì³¤Æ»Àþ·úÀß¤Î¤¿¤á¤Ë³¤¾åÍ¢Á÷¤ÇÃÎÂ¿È¾ÅçÃæÉô¤Î¹Á¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿»ñºà¤òÎó¼Ö¤Ç±¿ÈÂ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉðËÀþ¤È²þ¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡JRÅì³¤¤Ï140¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÉðËÀþ¤¬2015Ç¯3·î¤ËÅÅ²½¤µ¤ì¤ë°ÊÁ°¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤Æ°¼Ö¡Ö¥¥Ï75·Á¡×¡Ê4Î¾ÊÔÀ®¡Ë¤òÉü³è¤µ¤»¤Æ±¿¹Ô¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò3·î20Æü¤Ë³«ºÅ¡£Ì¾¸Å²°±ØÈ¯Ãå¤Ç¡¢ÂçÉÜ±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉðËÀþ¤ÎÀþÏ©¤Ç¸½ºß¤Ï²ßÊªÎó¼Ö¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶è´Ö¡ÊÌó1¥¥í¡Ë¤ËÆþ¤ê¡¢Áö¹Ô¤¹¤ë¡£´û¤ËÍ½Ìó¤ÇËþÀÊ¤È¤¤¤¤¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤ÏÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µìÉðËÀþ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£