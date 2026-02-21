¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¤È¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îº´Æ£µÁÏ¯¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSGC presents Ä¹Ìîµ×µÁ El Dorado¡Á¿·¡¦²«¶â»þÂå¡Á¡×¡ÊËè½µÆüÍË 8:00¡Á8:30¡Ë¡£Ä¹Ìîµ×µÁ¤¬¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë½éÄ©Àï¡ª Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¼«¿È¤â¥ê¥¹¥Ê¡¼¤â¡Ö¿ÍÀ¸¤Î³Ø¤Ó¡×¤òÃµµá¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò³Ø¤Ó·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡ª 2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë°æÃ¼¹°ÏÂ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ


¢¡°æÃ¼¹°ÏÂ¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ

º´Æ£¡§Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¤È¤ÏËÜÅö¤Ë´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

Ä¹Ìî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£2013Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤â°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤·¡¢2014Ç¯¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

º´Æ£¡§°æÃ¼¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÊý¤Ç¤¹¤«¡© Ìîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À­³Ê¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡£

Ä¹Ìî¡§ËÍ¤¬2Ç¯ÌÜ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³Í¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¤ª½Ë¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°æÃ¼¤µ¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê¹âµé¤Ê³×·¤¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£

º´Æ£¡§¤¨¡¼¤Ã¡ª ¤½¤Î¤È¤­¤Ã¤Æ¡¢°æÃ¼¤µ¤ó¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¡Ä¡Ä¡©

Ä¹Ìî¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Þ¤ÀÃæÆü¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

º´Æ£¡§¤¤¤ï¤æ¤ëÂ¾µåÃÄ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤«¤é¡ª

Ä¹Ìî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡È¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÀèÇÚ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¡¢ÎÝ¾å¤Ç¤â¤¿¤Þ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°æÃ¼¤µ¤ó¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¼¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£

º´Æ£¡§¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡ª

Ä¹Ìî¡§ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤âÁ´Á³Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤È¤­¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£

º´Æ£¡§¡ÈÎÝ¾å¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¥»¥«¥ó¥É¤Ç¤¹¤«¡©

Ä¹Ìî¡§¥»¥«¥ó¥É¥Ù¡¼¥¹¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£

º´Æ£¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê²£¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È±óÌÜ¤Ç¡£

Ä¹Ìî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥Ü¥½¥Ü¥½¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¤È¤­¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤Ï¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤ÆºäËÜ¡ÊÍ¦¿Í¡Ë¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºäËÜ¡ÖÀ¼¤¬¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£

