£Î£Ù»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡öÊÆGDPÂ®ÊóÃÍ¡ÊÂè4»ÍÈ¾´ü¡Ë¡ÊÁ°´üÈæÇ¯Î¨¡Ë22:30
·ë²Ì¡¡1.4¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.8¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.4¡ó
¡ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ
·ë²Ì¡¡2.4¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.4¡ó¡¡Á°²ó¡¡3.5¡ó
¡öGDP²Á³Ê»Ø¿ô
·ë²Ì¡¡3.6¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.8¡ó¡¡Á°²ó¡¡3.8¡ó
¡öPCE¥³¥¢²Á³Ê»Ø¿ô
·ë²Ì¡¡2.7¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.6¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.9¡ó
¡öÊÆPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê12·î¡Ë0:00
·ë²Ì¡¡0.4¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.3¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.2¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
·ë²Ì¡¡2.9¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.8¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.8¡ó¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ë
·ë²Ì¡¡0.4¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.3¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.2¡ó¡Ê¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ¡Ë
·ë²Ì¡¡3.0¡ó
Í½ÁÛ¡¡2.9¡ó¡¡Á°²ó¡¡2.8¡ó¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ¡Ë
¡ö¸Ä¿Í½êÆÀ¡Ê12·î¡Ë0:00
·ë²Ì¡¡0.3¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.3¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.4¡ó¡Ê0.3¡ó¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
¡ö¸Ä¿Í»Ù½Ð¡Ê12·î¡Ë21:30
·ë²Ì¡¡0.4¡ó
Í½ÁÛ¡¡0.3¡ó¡¡Á°²ó¡¡0.4¡ó¡Ê0.5¡ó¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
¡öÊÆÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê2·îÂ®Êó¡Ë23:45
·ë²Ì¡¡51.2
Í½ÁÛ¡¡52.4¡¡Á°²ó¡¡52.4
¡öÊÆÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê2·îÂ®Êó¡Ë23:45
·ë²Ì¡¡52.3
Í½ÁÛ¡¡53.0¡¡Á°²ó¡¡52.7
¡öÊÆ¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥ÈPMI¡Ê2·îÂ®Êó¡Ë23:45
·ë²Ì¡¡52.3
Í½ÁÛ¡¡53.1¡¡Á°²ó¡¡53.0
¡öÊÆ¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡ÊÇ¯Î¨¡Ë¡Ê12·î¡Ë0:00
·ë²Ì¡¡74.5Ëü·ï
Í½ÁÛ¡¡73.0Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡75.8Ëü·ï
¡ö¥ß¥·¥¬¥óÂç¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê2·î³ÎÊóÃÍ¡Ë0:00
·ë²Ì¡¡56.6
Í½ÁÛ¡¡57.3¡¡Â®Êó¡¡57.3
¡Ú¥«¥Ê¥À¡Û
¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê12·î¡Ë22:30
·ë²Ì¡¡-0.4%
Í½ÁÛ¡¡-0.5%¡¡Á°²ó¡¡1.2%¡Ê1.3%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡0.1%
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡1.6%¡Ê1.7%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
¡ÚÈ¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹¡Û
¡öÊÆºÇ¹âºÛ¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¸úÎÏÇ§¤á¤º
¡¡ÊÆºÇ¹âºÛ¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸úÎÏ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬£±£¹£·£·Ç¯¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡Ê£É£Å£Å£Ð£Á¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹çÀ®ËãÌô¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤ÎÊÆ¹ñÎ®ÆþÂÐºö¤È¤·¤ÆÍ¢Æþ´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸¢¸Â¤Î°ïÃ¦¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£È½·è¤Ï£¶ÂÐ£³¤À¤Ã¤¿¡£
¡ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡¦ÂÐ¥¤¥é¥ó¤Ç¸ÂÄêÅª¤Ê¹¶·â¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡£
¡ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡¦¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡Ê£É£Å£Å£Ð£Á¡Ë¤è¤ê¤â¶¯ÎÏ¤Ê¼êÃÊ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦£²£³£²¾ò¡¦£³£°£±¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯´ØÀÇ¤Ï°Ý»ý¡£
¡¦À¤³¦Åª¤Ë£±£°¡ó´ØÀÇ¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¡£
¡¦ÂåÂØ¼êÃÊ¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¦»ä¤Ë¤ÏËÇ°×¤äÂ¾¹ñ¤òÇË²õ¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦£±£µー£³£°¡ó¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ò¼¨º¶¡£
¡¦¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¥«¥Ð¥ÎーºÇ¹âºÛÈ½»ö¤ò¾Î»¿¡£
¡¦´ØÀÇÊÖ´Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Äî¤ÇÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¦£±£°¡ó´ØÀÇ¤Ï¤¹¤°¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡££³Æü¸å¤ËÈ¯¸ú¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢£³·î£³£±Æü¤«¤é£´·î£²Æü¤Þ¤ÇË¬Ãæ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢£³·î£³£±Æü¤«¤é£´·î£²Æü¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¡£º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤¬ºÆ¤ÓÉÔÆ©ÌÀ´¶¤òÁý¤¹Ãæ¤ÇËÇ°×´Ø·¸¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤ä¡¢ÂæÏÑ¤ò½ä¤ë¶ÛÄ¥¤ÎÌäÂê¤¬µÄÂê¤Ë¾å¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡ö¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±
¡¦£²£°£²£¶Ç¯¤Î´ØÀÇ¼ýÆþ¤ò¤Û¤Ü¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¡£
¡¦¥É¥ë¤¬½àÈ÷ÄÌ²ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÆ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î°ìÉô¡£
¡¦ÊÆ¹ñºÄ¤ÎÎ®Æ°À¤È¿®Ç§¤ÏÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¸°¡£
¡ö¥Ï¥»¥Ã¥ÈÊÆ¹ñ²È·ÐºÑ²ñµÄ¡Ê£Î£Å£Ã¡Ë°Ñ°÷Ä¹
¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ï£³¡ó¤ËÇ÷¤ë¿å½à¤Ç¿ä°Ü¡£
¡¦ËÜÆü¤Î£Ç£Ä£Ð¤ò¡Ö¤ä¤ä´üÂÔ³°¤ì¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¦£Î£ÙÏ¢¶ä¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¯¤·´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
