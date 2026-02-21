¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂçºåÉÜÏ¢²ñÄ¹¤Ë¡¢°Ý¿·¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄ¾·â¡ª ¡È¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸î·ûÇÉ¡É¤Î¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈËÜ²»ÅÇÏª¡© ¿·MC¤Î¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×YouTube
¥Ë¥åー¥¹¤ÎÀµ¤·¤¤¥ß¥«¥¿¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥åー¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£2·î¤«¤éÈÖÁÈ¤Î¿·¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÎMC¤âÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µ×ÊÝ¸÷Âå¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤À¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥²¥¹¥È¤Î¼«Ì±ÅÞÂçºåÉÜÏ¢²ñÄ¹¡¦¾¾Àî¤ë¤¤»á¤È¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¼²ð»á¤Ë¡Ö¤ª¼ê½À¤é¤«¤Ë¡Ä¡×¤Èµ×ÊÝ¥¢¥Ê¤¬°§»¢¤·¤Æ¼ýÏ¿¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢ÆàÎÉ½Ð¿È¡¦Âçºåºß½»¤Î¾¾Àî¤ë¤¤»á¤Ë¡ÖÈÖÁÈ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ëÀ¾ÅÄ»á¡£¤¹¤ë¤È¾¾Àî»á¤Ï¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¡Ä¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Î¾¾Àî»á¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£Ï¿²è¤Ç¡×¡ÊÀ¾ÅÄ»á¡Ë¡¢¡ÖTVer¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Êµ×ÊÝ¥¢¥Ê¡Ë¤È¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë2¿Í¤À¤Ã¤¿¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÀèÆü¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Î·ë²Ì¡¢316µÄÀÊ¤ÈÂç¤¤¯¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£
¡Öº£²ó¤ÎÁªµóÀï¡¢¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ëµ×ÊÝ¥¢¥Ê¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¾¡¤Ä¤È¤ÏÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¾¾Àî»á¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÍ¸¢¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¤òÂçÅ¾´¹¤¹¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¿·Ç¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¶Ã¤¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£ÂçºåÉÜ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¹ñÀ¯Áªµó£³¤Ä¤ÇÁ´ÇÔ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖÂçºå¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¸·¤·¤¤Áªµó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç1¾¡Íø¡¢ÈæÎãÉü³è¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È7Ì¾¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
À¾ÅÄ»á¤¬¡Ö¾®Áªµó¶è¤ÎÃ¥´Ô¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾¾Àî»á¤Ï¡Ö¤¢¤Î1µÄÀÊ¤Î¾¡Íø¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È19¶è¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Äº¢¤«¤é¡Ø¤¤¤±¤ë¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¤ª´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾¾Àî»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤Í¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÂÎ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁªµó¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ÎÁªµó¤âÁªµó»Ï¤Þ¤ë»þ¤¬°ìÈÖ¤½¤Î¸õÊä¼Ô¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÏÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤ìÌµÅÞÇÉÁØ¤È¤«¼ã¼Ô¤È¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¾è¤»¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁªµóÀï¤È¤Ï°ã¤¦´¶¿¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÀ¾ÅÄ»á¤¬¡¢½éMC¤Îµ×ÊÝ¥¢¥Ê¤ËÀ¯³¦¤Î´·½¬¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¡ª
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÈæÎã¤Î¿Í¤è¤ê¤â³Ê¤¬¹â¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦´·½¬¤¬¤¢¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤â¡¢Ë¡Î§¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´·½¬Åª¤Ë½°µÄ±¡¤Ç¡¢Â¿Ê¬¾®Áªµó¶è¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¿Í¤·¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£Áªµó¤Ë¶¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤È´Ø·¸¤â¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤¤«¤é¾®Áªµó¶è¤Ç°ì¤Ä¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Âçºå¤Ç¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç19Áªµó¶è¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤Ë£´¤Ä¤ÏÅÏ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç15Áªµó¶è¤Ë¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Ð¥Ã¥Â¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¿Í¤¬1¿Í¤·¤«¡Ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡££±¿Í¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÈæÎãÉü³è¤Ç1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾¾Àî»á¡£»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î¾¾Àî»á¤È¡¢º£²óÅöÁª¤·¤¿7¿Í¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÂ¸ºß¤¬¡ÖÂçºå¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Ì±ÅÞÉü³è¤ÎÎÉ¤¤ÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿2·î14Æü¤Î¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢½°±¡Áª¤ÇµÄÀÊ¤ò·ã¤·¤¯Áè¤Ã¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤È¼«Ì±ÂçºåÉÜÏ¢²ñÄ¹¤Î¾¾Àî»á¤¬ÎÙÆ±»Î¤ÎÀÊ¤Ç½Ð±é¡£À¾ÅÄ»á¤¬¡Ö¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤ªÆó¿Í¤ÇÄ´ÏÂ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¾¾Àî»á¤Ï¾®À¼¤Ç¡Ö¤½¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÒì¤¡Ä¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
À¾ÅÄ»á¤¬Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡© Áªµó¤Ç¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤¯¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤Ç¤âÁªµó¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡ÊÃçÎÉ¤¯¡Ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡Ä¡Ä
¾¾Àî»á¤Ï¡ÖÂçºå¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ£»¨¤Ç¡£Á´Áªµó¶è¤Ç¡¢°Ý¿·¸õÊä¤È¼«Ì±¸õÊä¤¬¾®Áªµó¶è¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢30¤¢¤Ã¤Æ¤â¤»¤¤¤¼¤¤10¸Ä¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âçºå¤Ï19Áªµó¶èÁ´Éô¤Ç¼«Ì±vs°Ý¿·¤¬ÂçÈ¾¤Î¹½¿Þ¤Ê¤Î¤Ç¡£¡ØÁªµó¤ÏÁªµó¡¢À¯ºö¤ÏÀ¯ºö¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¿Í´Ö¤Ê¤Î¤ÇÊ£»¨¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¤¿¤À°ìÊý¤Ç¹ñÀ¯¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ´ÑÅª¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¼«Ì±ÅÞ¤¬ËÜ´Ý¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£·ûË¡²þÀµ¤È¤«¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤È¤«¡¢£µÎà·¿Å±ÇÑ¤È¤«¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤È¤«¡×
¡ÖÁªµó¤È¤¤¤¦Ì±¼ç¼çµÁÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀï¤¤¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¸å¤Ï¤â¤¦¤³¤ì¤«¤é¹ñÀ¯¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥âー¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÀ¾ÅÄ»á¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¡¢Âçºå¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î±þ±ç¤ÇÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¡Ê¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£
¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë»ä¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ×ÊÝ¥¢¥Ê¤â¸ý¤Ë¤¹¤ëÃæ¡¢¾¾Àî»á¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¿´¤ÎÆâ¤È¤Ï¡©¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¾¾Àî»á¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëË¡°Æ¤Ï¤É¤ì¤Ê¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤¿À¾ÅÄ»á¤Ë¡¢¾¾Àî»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£
¡Ö»ä¤Ï¤½¤Î¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¼«ÂÎ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯Á´Éô¤ò°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î¤¢¤ëÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ê¤È¡×
¤½¤¦¸ý¤Ë¤¹¤ëÂçºå¼«Ì±¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¾¾Àî»á¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â¡ÖËÍ¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸î·ûÇÉ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿À¾ÅÄÎ¼²ð»á¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼«Ì±¤ò·Ù²ü¤¹¤ëËÜ²»¤âÅÇÏª¡Ä¡ª¡©
15Ê¬20ÉÃ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Èー¥¯¤ÎÁ´ÍÆ¤ÏYouTube¤Ç¡ª
ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤Ï°·¤¨¤Ê¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤â¿¼·¡¤ê²òÀâÃæ¡ª