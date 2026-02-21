¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥ó Âè5Æü ¥Ó¥Ã¥È ¥³¥×¥ê¥Ð vs ¥Õ¥¢¥ó ¥Þ¥Ì¥¨¥ë ¥»¥ë¥ó¥É¥í
¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î17Æü～2026Ç¯2·î23Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í
¥³ー¥È¡§¥¯¥ìー¡ÊÀÖÅÚ¡Ë
·ë²Ì¡§[¥Ó¥Ã¥È ¥³¥×¥ê¥Ð] 2 - 0 [¥Õ¥¢¥ó ¥Þ¥Ì¥¨¥ë ¥»¥ë¥ó¥É¥í]
¡¡¥ê¥ª¡¦¥ªー¥×¥óÂè5Æü¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥È ¥³¥×¥ê¥Ð¤È¥Õ¥¢¥ó ¥Þ¥Ì¥¨¥ë ¥»¥ë¥ó¥É¥í¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ó¥Ã¥È ¥³¥×¥ê¥Ð¤¬6-4¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥Ó¥Ã¥È ¥³¥×¥ê¥Ð¤¬6-4¤ÇÀ©¤·¡¢¥Ó¥Ã¥È ¥³¥×¥ê¥Ð¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
