¡Ú¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡Û28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎÁª¹ÍÊýË¡·èÄê¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤«¤éÂçÉýÊÑ¹¹¡¡º£½©¥¢¥¸¥¢Âç²ñÍ¥¾¡¼Ô¤¬ÆâÄê1¹æ¤«
¡¡¹ñºÝ¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÏ¢ÌÁ¡ÊISA¡Ë¤Ï20Æü¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÁª¼êÁª¹ÍÊýË¡¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ìÏÈ¤ÏÃË½÷³Æ24¿Í¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¡ÊNOC¡Ë¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂç½Ð¾ìÏÈ¤Ï3¡£²áµî2Âç²ñ¤ÎÁª¹ÍÊýË¡¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥íÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥Ä¥¢¡¼¡ÊCT¡Ë¾å°Ì¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë½Ð¾ìÏÈ¤¬5¿Í¤Ë¸º¤Ã¤¿¡Ê24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÃË»Ò10¿Í¡¢½÷»Ò8¿Í¤Ç¡¢³ÆNOCºÇÂç2¿Í¡Ë¡£°ìÊý¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º¡ÊWG¡áÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÁêÅö¡Ë¾å°Ì¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë½Ð¾ìÏÈ¤¬10¿Í¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤ÏWG¤ÇÃÄÂÎÍ¥¾¡¤Ç½Ð¾ìÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿NOC¤Î¤ßºÇÂç3¿Í¤Î½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤Î¸¢Íø¤È¤·¤ÆºÇÂç3¿Í¤¬½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀª¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÂçÎ¦ÊÌ½Ð¾ìÏÈ¤Ç¡¢º£½©¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢½Ð¾ì¸¢¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÁ´¶¥µ»¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂ®¤ÇÆâÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡¢¦28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ìÁª¼êÁª¹ÍÊýË¡¡ÊÃË½÷¤È¤âÆ±°ì¾ò·ï¡Ë
¡¡¡ã1¡ä28Ç¯6·îÃæ½Ü»þÅÀ¤ÎCT¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì5¿Í¡Ê³ÆNOCºÇÂç1¿Í¡Ë
¡¡¡ã2¡ä28Ç¯WG¾å°Ì10¿Í¡Ê³ÆNOCºÇÂç1¿Í¡Ë
¡¡¡ã3¡äÂçÎ¦ÊÌ½Ð¾ìÏÈ
¡¡¡¡¡Êa¡Ë26Ç¯¥¢¥¸¥¢Âç²ñºÇ¾å°Ì¼Ô1¿Í
¡¡¡¡¡Êb¡Ë27Ç¯¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¶¥µ»Âç²ñºÇ¾å°Ì¼Ô1¿Í
¡¡¡¡¡Êc¡Ë²¤½£Áª¼ê¸¢ºÇ¾å°Ì¼Ô1¿Í
¡¡¡¡¡Êd¡Ë27Ç¯WG¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢ºÇ¾å°Ì¼Ô³Æ1¿Í¡£¤¿¤À¤·25°Ì°Ê¾å¤¬¾ò·ï
¡¡¡ã4¡ä26Ç¯¤È27Ç¯WG¤ÎºÇ¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤Ë½Ð¾ìÏÈ1¤Ä
¡¡¡ã5¡ä³«ºÅ¹ñÏÈ1¿Í¡£¤¿¤À¤·¾åµ4¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß
¡¡¡ã6¡ä¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¥Æ¥£ÏÈ1¿Í¡£¤¿¤À¤·27Ç¯¤Þ¤¿¤Ï28Ç¯¤ÎWG¤Ç40°Ì°Ê¾å¤¬¾ò·ï