¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¤À¤ì¤Ë¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡ªËèÆü¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ËÉ´¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ú¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Û¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¡£Â£¤êÊª¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¡ª¡Ú¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Û¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤ºÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤Äø¤è¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤à¤¿¤á¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÃË½÷Ìä¤ï¤º»È¤¨¤ë¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¤Ç¡¢¤´¼«¿ÈÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Æ¬¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ç²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¡¢Íê¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤À¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¡£Â£¤êÊª¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¡ª¡Ú¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Û¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤ºÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤Äø¤è¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤à¤¿¤á¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÃË½÷Ìä¤ï¤º»È¤¨¤ë¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¤Ç¡¢¤´¼«¿ÈÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
Æ¬¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ç²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¡¢Íê¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤À¡£