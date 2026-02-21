ºäËÜ²Ö¿¥¡¡Àè¤Ë¥¸¥ó¥¯¥¹ÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ë´¶¼Õ¡Ö³Î¼Â¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ø¹Ô¤±¤ëµ¤¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¡×¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¶ä¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤¬¸½ÃÏ20Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Î¡È¥¸¥ó¥¯¥¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ½øÈ×¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¡¢ºäËÜÁª¼ê¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à(SP)¤È¥Õ¥ê¡¼¤ò³ê¤ê2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¸Ä¿ÍÀï¤ò¹µ¤¨¤ëºäËÜÁª¼ê¤¬ÉÔ°Â»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤¢¤ë¥¸¥ó¥¯¥¹¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÃÄÂÎÀï¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤È¥Õ¥ê¡¼¤ò³ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¸¥ó¥¯¥¹(¤Ø¤ÎÉÔ°Â)¤¬¼ã´³¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹ºäËÜÁª¼ê¡£
¡ÖÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ò±þ±ç¤·¤Æ¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤â±þ±ç¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯¥á¥À¥ë¸õÊä¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤³¤«¤éÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø¼«Ê¬¤âÀäÂÐ¤³¤ì¤¬µ¯¤¤ë¤ï¡Ù¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ëËÜÌ¿¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥óÁª¼ê(¥¢¥á¥ê¥«)¤¬¥Õ¥ê¡¼¤ÇÊø¤ì¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î8°Ì¤Ë¡£¥Þ¥ê¥Ë¥óÁª¼ê¤ÏÃÄÂÎ¤ÇSP¤È¥Õ¥ê¡¼¤ò³ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ó¥¯¥¹¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½ÃÏ16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ú¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢»°±ºÍþÍèÁª¼ê¤ÈÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤¬´°àú¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¥Ë¥óÁª¼ê¤äºäËÜÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤¯ÃÄÂÎ¤ÇSP¤È¥Õ¥ê¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ó¥¯¥¹¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËºäËÜÁª¼ê¤Ï¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î¶â¤ò¸«¤Æ¤«¤é³Î¼Â¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¹Ô¤±¤ëµ¤¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔ°Â¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åºäËÜÁª¼ê¤Ï¸«»ö½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤¤¤¤Î®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë2¿Í¤Ë¤Ï´¶¼Õ¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£