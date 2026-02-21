¡ÚÌÚÅÄÍ¥É×²èÇì¤Îµå³¦³¨Æüµ¡Û¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¡¢ÃæÆü¡¦ÈÓ»³2·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤ÃË¡×¡¡¼êÏÓ¤ËÃíÌÜ
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÌÚÅÄÍ¥É×GMÂå¹Ô¡Ê57¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥×¡ÖÌÚÅÄ²èÇì¤Îµå³¦³¨Æüµ¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤éÃæÆü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÓ»³Íµ»Ö2·³´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢2·³´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿22Ç¯¤Ë¤ÏÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿»ö¤Ë¤â¥Ö¥ì¤Ê¤¤¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤ÄÈÓ»³2·³´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÌ¾¸î¥¥ã¥ó¥×¤âÂè4¥¯¡¼¥ë¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯6¶Ð¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¥¯¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯Æ³Æþ¤·¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆâÌîÉôÊ¬¤òÊ¤¤¦Á´ÌÌ¥·¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂÐ³°»î¹ç¤âÌµ»ö¤Ë¹Ô¤¨¤Æ¡¢½çÄ´¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂè4¥¯¡¼¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢1·³¤ÏµÙÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿20Æü¤Ï¡¢ÉáÃÊ1·³¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÌ¾¸î¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥à¤¬º£Ç¯½é¤È¤Ê¤ëÂÐ³°»î¹ç¤Î¥É¥é¥´¥ó¥ºÀï¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î2·³¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈÓ»³Íµ»Ö´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£ÈÓ»³´ÆÆÄ¤È¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°úÂà¸å¤Î2020Ç¯¤Ë¤Ï1·³¤Ç¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â2022Ç¯¡¢ËÍ¤¬¥Õ¥¡¡¼¥à´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓ»³´ÆÆÄ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÉ½¾ð¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤êÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢É½¾ð¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ö¥ì¤Ê¤¤¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤É¤ÎµåÃÄ¤Ç¤â2·³´ÆÆÄ¤Ï1·³¤Î½àÈ÷¤ÈÁª¼ê¤Î°éÀ®¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÓ»³´ÆÆÄ¤ÏËÍ¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¤â¤½¤ÎÅ¬À¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾µåÃÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î2·³¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÈÓ»³´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤âÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆüËÜ¥Ï¥àGMÂå¹Ô¡Ë¡¡