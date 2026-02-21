AI±ÇÁü»ÈÍÑ¤ÇÆÃÇÉ°÷¹¹Å³¡¡ÆÈ¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÊÆ°ÜÌ±ÊóÆ»
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥Ä¸ø¶¦ÊüÁ÷ZDF¤Ï20Æü¡¢ÊÆ°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¤Î°ÜÌ±¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊó¤¸¤ëºÝ¤Ë¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬À¸À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ù¶É¤Î½÷ÀÆÃÇÉ°÷¤ò¹¹Å³¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ZDF¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AI¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ICE¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë»Ò¤É¤âÃ£¤¬¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î15ÆüÊü±Ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ICE¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë½÷À¤Ë¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ZDF¤Ï¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÌµ»ë¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÂ»³²¤¬À¸¤¸¤¿¡×¤È¤·¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£