¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ËÃí°Õ¡¡ÉÊ¼Á¥Æ¥¹¥È¡¢´ð½àÄ¶¤¨¤â
¡¡¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹·×60À½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¥Æ¥¹¥È¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1À½ÉÊ¤Ç²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤¬Äê¤á¤ë´ð½àÃÍ¤ÎÌó17ÇÜ¤Î¥Ë¥Ã¥±¥ë¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤¿¡£11À½ÉÊ¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¡×¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¶ä¤¬¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥µ¥¤¥È¤ÎÉ½¼¨¤È¼ÂÊª¤ÇÁÇºà¤¬°ã¤¦µ¿¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶âÂ°¤¬´À¤ä¿åÊ¬¤ÇÍÏ¤±½Ð¤¹¤È¡¢ÈéÉæ¤Î¤«¤æ¤ß¤äÀÖ¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ë¥Ã¥±¥ë¤Ë¤è¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÏÈ¯¾ÉÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¡£2020Ç¯4·î¡Á25Ç¯11·î¤Þ¤Ç¤ËÁõ¾þÉÊ¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎÁêÃÌ¤Ï50·ï¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÐ±þ¡×¤È¾Î¤¹¤ë¥Ô¥¢¥¹¤ò3Æü¤Û¤É»È¤¦¤È¡¢·ê¤«¤é¤¦¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ë¥Ã¥±¥ëÀ½ÉÊ¤ÎÉ½¼¨¤äÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ë´ð½à¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¹ñ¤¬ºöÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢»ö¶È¼Ô¤¬À½ÉÊ¤Îºà¼Á¤òÀµ¤·¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£