¡¡¡Ö¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡Ë
¡¡¥×¥í¥¥ª¥ó£Ó¤ÇÂÔË¾¤Î½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¤Ï£µÏÈ£±£°ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»Í°Ì»Õ¤Ï¡Ö¿¿¤óÃæ¤Ç¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¿·Þ¤ÎÍÍ»Ò¡££²£°Æü¤Ï·ªÅìºäÏ©¤Ç·Ú¤¯Ä´À°¤ò½ª¤¨¡¢¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¤â¾åÀÑ¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Ïµ³¼ê»þÂå¤Î£°£²Ç¯¤Ë¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÅö¥ì¡¼¥¹£Ö¡£Ä´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ð»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÉÔ°Â¤è¤ê¤â³Ú¤·¤ß¤¬Âç¤¤¤¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤ÇÏ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤·¤¿¡£