¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¡¢·»¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤È¤Ï¼«Âð¤Ç¿©»ö¤¹¤ëÃç¤ÎÎÉ¤µ¡¡·ù¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤¡×¤³¤È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¡Ê28¡Ë¤¬¡¢19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË ¿¼2:36¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·»¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤¤¤ó¤À¡ªÃÝÆâÎÃ¿¿¤È¤Î¡È¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ÈÆÝ¤ß¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«
¡¡¡Ö»Å»ö¤ÎÁêÃÌ¤Ï¾ï¤ËÅÅÏÃ¤Ç¤â¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤Î¤«¡£¼«¿È¤«¤é·»¤ËÅÅÏÃ¤ò³Ý¤±¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡¡ÎÃ¿¿¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÂÎ¿´¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë100ÅÀ¤Î²óÅú¤ò¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£ÎÃ¿¿¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö·ù¤¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¤â¹ðÇò¡£¤Û¤Î¤«¤ÏÎÃ¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤Ö¤·¤ò´éÌÌ¤Ë¶áÉÕ¤±¤Æ¡Ö¤Ï¤¤¡Á¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¶¦±é¼Ô¤â¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
