¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡ÛÀÄÌîÌ¤Íè 2¡¦23·ãÆÍ¡ÄCHIAKI¤ËÅÜ¤ê¤ÎàµÕÃÇÈ±áÍ½¹ð¡ÖÂçÊ©¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦ÀÄÌîÌ¤Íè¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¡¢¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡¦¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê£Ä£Ò¡Ë¡×¤Î£Ã£È£É£Á£Ë£É¡Ê£³£±¡Ë¤ò²þ¿´¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç£Ã£È£É£Á£Ë£É¤«¤é¤ÎÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤òÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÀÄÌî¤Ï¡¢£±£¹Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñ¸«¤ÇÈ±¤òÀÚ¤ê¹ï¤Þ¤ì¤ëË½µó¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿²¦¼Ô¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¼õÂú¤·¡¢£²£³Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÀÄÌî¤Ï²¦ºÂ¤ò¡¢£Ã£È£É£Á£Ë£É¤ÏÈ±¤ò¤«¤±¤ë¥«¥Ù¥¸¥§¥é¡¦¥³¥ó¥È¥é¡¦¥«¥ó¥Ú¥ª¥Ê¡¼¥È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¤ÎÀÄÌî¤ÏÂç°ìÈÖ¤ò¹µ¤¨¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö²ñ¸«¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ä¤ÏËÜÅö¤ËÆ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈ±¤ÎÌÓ¤Ï½÷¤ÎÌ¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î³Ð¸ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞË·¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ã£È£É£Á£Ë£É¤«¤é¤Ï¡Ö²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÃ¯¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤«²¶¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇºá¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë²¦¼Ô¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤È¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À³¤³°¿Ê½Ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Ä¤Ä¡Ö»ä¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢£Ã£È£É£Á£Ë£É¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¿¿¹È¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¤Û¤·¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤³Ð¸ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê£Ã£È£É£Á£Ë£É¤Ë¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¤Þ¤ÀÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç£Ä£Ò¤Ë¤Ï»î¹ç¤ÇÈ¿Â§¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢²ñ¸«¤Ç¤ÏÂçÀÚ¤ÊÈ±¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îº¨¤ß¤òÀ²¤é¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë£Ã£È£É£Á£Ë£É¤ò²þ¿´¤µ¤»¤ë¡£¡Ö»ä¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿£Ã£È£É£Á£Ë£É¤ÏÂçÊ©¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ£Ä£Ò¤Ç¹õ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¿´¤â²þ¿´¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÀÄÌî¤¬¿¿²Á¤ò¸«¤»¤ë°ìÀï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£