¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥ï¥ê¥¨¥ïÉü³è¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡¡ÃË»Ò¶â¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¤Î¿¶ÉÕ»Õ¡ÖÀ¤³¦¤Ï±éµ»¤Ë¶ÃÃ²¤¹¤ë¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¡Ê£±£¹¡á¥í¥·¥¢¡Ë¤¬´°Á´Éü³è¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢£²£±Ç¯£±£²·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥·¥¢Áª¼ê¸¢»þ¤Î¸¡ÂÎ¤«¤é¶Ø»ßÌôÊª¥È¥ê¥á¥¿¥¸¥¸¥ó¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë¶É£²£±Ç¯£±£²·î£²£µÆü¤«¤é£´Ç¯´Ö¤Î»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½èÊ¬ÌÀ¤±¸å¡¢¶¥µ»¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ê¤É¤«¤é½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¡Ê£²£·£²¡¦£·£±ÅÀ¡Ë¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä£²£´¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Î¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¤¥ï¥ó¡¦¥ê¥¸¡¼¥Ë»á¤ÏÊÌ¤Î°Õ¸«¤À¡£
¡¡¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î´°Á´Éü³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº¤Æñ¤ÊÆ»¤À¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¿·¤·¤¤¥ï¥ê¥¨¥ï¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢À¤³¦¤Ïº£¸å²¿Ç¯¤âÈà½÷¤Î±éµ»¤Ë¶ÃÃ²¤·Â³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£¥«¥ß¥é¤¬ÀäË¾¤·¤¿¿Í¡¹¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£Èà½÷¤ÎÉü³è¤Ï¡¢ÅÁÀâÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¨¥Æ¥ê¡¦¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼»á¤Î»ØÆ³¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¥¹¥Ù¥È¥é¡¼¥Ê¡¦¥½¥³¥í¥Õ¥¹¥«¥ä»á¤é¤Ë»Õ»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤·¤«¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°ÊÁ°¡¢¿·¤·¤¤¹ñ¤Ë°Ü½»¡Ê¥í¥·¥¢¢ª¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤·¤ÆÊì¤ÎÀ«¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£¥«¥ß¥éÁª¼ê¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Î·èÃÇ¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»ÒÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¡¢£´°Ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤éÆüËÜÀª¤Ï£´Ç¯¸å¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢¥ï¥ê¥¨¥ï¤¬Âç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤«¡£