CM¥½¥ó¥°¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±é²Î²Î¼ê¡¢ÍèÇ¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç´ÔÎñ¤Ë¡¡19ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤â¤Ê¤¯40¼þÇ¯
±é²Î²Î¼ê¤ÎºäËÜÅßÈþ¤¬¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
ºäËÜÅßÈþ¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
19ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëºäËÜ¡£ÅçÁÒÀéÂå»Ò¤µ¤ó¤ÈÃÂÀ¸Æü¤¬°ì½ï¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¡£½é¤á¤Æ¤ÎºÂÄ¹¸ø±é¤Î¤È¤¤Ë¤Ï°ì½ï¤ËËÜÆÉ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅçÁÒ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃåÊª¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢µ®½Å±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ºäËÜ¤Ï¡¢¸½ºß58ºÐ¤ÇÍèÇ¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È60ºÐ¤Î´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë3·î30Æü¤Ï¿ÆÍ§¡¦Æ£¤¢¤ä»Ò¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£Æ£¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤âÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ê°ìÌÌ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Î´ÔÎñ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â¡¢Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¡×¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤½¤¦¡£
ºäËÜ¤Ï¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¡Ö¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¤ò2009Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ï2008Ç¯¤«¤éCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ç¯12·î¤ËÃå¤¦¤¿ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢²»³ÚÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
