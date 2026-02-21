¡ÖÈ±·¿¤ï¤«¤é¤ó¡×¤Ê¤é¸«¤Æ¡ª¡ª¡Ú40¡¦50Âå¡Û¤Þ¤ë¤Ã¤È¿¿»÷OK¡ý¡ÖÂç¿Í¤ÎºÇ½Ü¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¡×
½Õ¤¬¶á¤Å¤¯º£¡¢°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï·Ú¤ä¤«¤µ¡£È±·¿¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥«¥éー¤Ë¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢40¡¦50Âå¤ÎÈ±Çº¤ß¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÜÅÙ¤Î¹â¤¤È±·¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤¹¤ë¤ó¤È¤Þ¤È¤Þ¤ë´Ý¤ß¥Ü¥Ö
¤Û¤É¤è¤¤½Å¤ß¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡¢¼ó¤¬¸«¤¨¤ëÄ¹¤µ¤Î¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¡£¤ä¤äÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ë´Ý¤ß¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Íî¤ÁÃå¤¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯±é½Ð¤Ç¤¤½¤¦¡£¥«¥Ã¥È¤·¤¿@yuuna__iwama¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö¥¹¥È¥ìー¥È¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç´ÊÃ±¤ËSET¡×¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¥Ü¥Ö¤Ø¿¤Ð¤¹²áÄø¤â¤¤ì¤¤¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â¡£
¼ã¡¹¤·¤¤¤¯¤Ó¤ì¥ì¥¤¥äー
Á´ÂÎ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤¿¡¢½À¤é¤«¥Ùー¥¸¥å¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¸«¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥¥å¥Ã¤È¤¯¤Ó¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¤¬¡¢¹¤¬¤Ã¤Æ¤â¤¿¤Ä¤¤¬¤Á¤Ê¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£·Ú²÷¤Ê³°¥Ï¥Í¤È¥¦¥¨¥¤¥È¤¬¾å¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¤¥¦¥ë¥Õ¥¢¥ì¥ó¥¸
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤è¤ê¥Ï¥ó¥µ¥à¤¬¹¥¤ß¤Ê¤é¡¢¶ßÂ¤òÂçÃÀ¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ë¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¡£°Å¤á¤Î¥°¥ìー¥¸¥å¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢½Å¤¯¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¥Ã¤ÈÈ¯¿§¤¹¤ë¥Àー¥¯¥«¥éー¤À¤È¡¢ÇòÈ±¤¬¿¤Ó¤¿¤È¤¤Ëº¬¸µ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²èÁü¤Î¤è¤¦¤ËÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¤Ê¤éÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¥«¥éー¤Ç¿·Á¯¤ËÊÑ¤ï¤ë²¦Æ»¥Ø¥¢
¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¡×¤È@yuuna__iwama¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢ÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥Ü¥Ö¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢º£¤Ã¤Ý¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤á¤Î¥Ùー¥¸¥å¤Ï¡¢ÇòÈ±¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤Ü¤«¤»¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ðー¥à¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¥¿¥¤¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤â¡¢±¢±Æ¤¬¤Ä¤¤¤ÆÎ©ÂÎÅª¤Ë¸«¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
writer¡§Nae.S