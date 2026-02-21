¡Ô¹¥¤¤ÊµåÃÄ¤Ï¡©¡ÕÆóµÜÏÂÌé¡¡WBC¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼µ¯ÍÑ¤¬ÏÃÂê¡ªÃæµï¡¢µµÍü¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡Ö°Õ³°¤ÊÌîµå¹¥¤¡×
3·î5Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë¡Ø2026 ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡Ù¡£Á´»î¹ç¤ò¹ñÆâ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ëÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡ØNetflix¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤À¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¡Ø»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëº£²ó¤ÎWBC¡£¡ÈÎòÂåºÇ¶¯¡É¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¤¿¤á¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÇÆóµÜ¤Î¡ÈÌîµå°¦¡É¤Ö¤ê¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2·î15Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ÎµÜºê¶¯²½¹ç½É¤Ë¤ÏÆóµÜ¤µ¤ó¤¬µå¾ì¤Þ¤Ç¤«¤±¤Ä¤±¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î²£¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ÎÅêµå¤ò¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Netflix¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤È¤ÏÆ±¼Ò¤Î¸ø¼°YouTube¾å¤ÇÇ®¤¤ÌîµåÃÌµÄ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
ºòÇ¯8·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÈÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î»î¹ç¤Ç»Ïµå¼°¤ËÎ×¤ß¡¢¸«»ö¤Ê¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼Åêµå¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ÆóµÜ¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤ÇWBC¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡È¤Ê¤¼¥Ë¥Î¡©¡É¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¡½¡½¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÇÌîµå¹¥¤¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤äµµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯·ÝÇ½³¦¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿Ãæµï¤µ¤ó¤ÏÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢¸Î¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤È¤â¿Æ¸ò¤¬¸ü¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎWBC¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡È¸øÇ§¥µ¥Ý¡¼¥È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤ò²¿²ó¤âÌ³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëµµÍü¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¡È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡ØµµÍüÏÂÌé¤Î¥×¥íÌîµå¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæµï¤µ¤ó¤Î°úÂà¸å¤Ï¡¢Ìîµå¹¥¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆµµÍü¤µ¤ó¤ò¡È¥Ý¥¹¥ÈÃæµï¡É¤Ë¿ä¤¹À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆó¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¤Ï¥²¡¼¥à¹¥¤¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥É¥¢¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¤«¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ô¤Ê¤¼µµÍüÏÂÌé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆóµÜÏÂÌé¤Ê¤Î¤«¡Õ¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤À¤¬¡¢ÆóµÜ¤âµµÍü¡¢Ãæµï¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤Î¡ÈÌîµå¹¥¤¡É¤À¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÆóµÜ¤òÃÎ¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¤Ï¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÌîµå¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âËèÇ¯¡¢Ìîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¡È²¶¡¢º£Ç¯¤â¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡É¤È¤¤¤¦¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÁª¼ê¡¦´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¸¶Ã¤ÆÁ¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤ò¡ÈËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿ÀÍÍ¡É¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÌ¼±¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¤ËÆóµÜ¤Ï¡¢¡Æ09Ç¯¤ËÂè2²óWBCÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¸¶»á¤ÈÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¸¶»á¤ÎÇØÈÖ¹æ8¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¸¶¤µ¤ó¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö3·î13Æü¤«¤éÍò¤Î²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹µ¤¨¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤Ë¤âÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤·¤«¤·¡¢Íò¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤WBC¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÆóµÜ¤òÃÎ¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥Ë¥Î¤Î¡ÈÌîµå°¦¡É¤ÇWBC¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£