¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛµÈÅÄµ±À±¤¬¡ÖÂçÉü³è¡×¤òÌóÂ«¡ª¡¡±¦Éª¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤é£²¡¦£²£±¹ÈÇòÀï¤Ç£µ£±£±Æü¤Ö¤ê¼ÂÀïÉüµ¢¡ÄÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄµ±À±Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢£²£¶Ç¯¤Î¡ÖÂçÉü³è¡×¤òÌóÂ«¤·¤¿¡££²£µÇ¯£³·î¤Ë±¦ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤È¶À»ë²¼±¦ÉªÆ¬¹üÛù¡Ê¤³¤Ä¤¤ç¤¯¡ËÀÚ½ü½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥×¥í£·Ç¯ÌÜ¤Ï½é¤Î£±·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£¸·¤·¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸Î¶¿¡¦½©ÅÄ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡££²£±Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡££²£´Ç¯£¹·î£²£¸Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë°ÊÍè¡¢£µ£±£±Æü¤Ö¤ê¤Ëµ±À±¤¬¼ÂÀï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÆîÉô½ÓÂÀ¡¢Ä¹ÅÄ¡¡µü¡Ë
¡¡¡½¼«¿È½é¤Î¼ê½Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÝÂ¸ÎÅË¡¤Ç¤¤¤¯¤«¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ£²£¶Ç¯¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤«¡£¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìó£±Ç¯Á°¤Î¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¡Ø¤¸¤óÂÓ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¶¯¤¯Åê¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡Ø¤¢¡¢ÌµÍý¤ä¡Ä¡Ù¤È¡£Îä¤ä´À¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤Ç¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê¸Î¾ãÎò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ø¼ê½Ñ¤«¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡½µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤Ë»þ´Ö¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼ê½Ñ¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¡£¤¹¤·²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬¸º¤Ã¤¿¤é¥Þ¥Ã¥¯¤ò¥É¥«¿©¤¤¤·¤¿¤ê¡££±·³¤Ë¤¤¤ì¤ÐÀäÂÐ¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÎ½Å¤â£¹£µ¥¥í¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½Ñ¸å£³¤«·î¤ÏÇòÊÆ¤ò£±Æü£±¥¥í¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Æ¡¢»éËÃ¤â¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï£¸£¶¥¥í¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¶ìÏ«¤ÏÀä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¥¤¥±¥¤¥±¥¬¥ó¥¬¥ó¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤ÏÇË¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÊÉ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·ë¹½¡Ä¡£µåÂ®¤Î¾å¸Â¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤·¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢ËèÆüÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ï¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥®¥×¥¹Ãæ¤ÏÂÎ¤òÀö¤¦¤Î¤âÂçÊÑ¡£±¦ÏÓ¤ò¤Ì¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ¬¤òÀö¤¤¡¢ÇØÃæ¤ÏÊÉ¤Ë¥¢¥«¥¹¥ê¥¿¥ª¥ë¤Ë¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤ÆÀö¤Ã¤¿¤ê¡£¤ªÈ¤¤âº¸¼ê¡£Ä¶¡¢¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËè·î¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤¹àÌÜ¤òÄê¤á¤Æ¡Ø¡»¡Ù¡ØÉáÄÌ¡Ù¡Ø¡ß¡Ù¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡Ø£±£³£°¥¥í¤òÅê¤²¤ë¡Ù¤È·è¤á¤¿·î¡£¤Þ¤À¡¢Í¾ÎÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ø¡»¡Ù¤Ç¤¹¡£´ðËÜ¤Ï¡Ø¡»¡Ù¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éü³è¤Þ¤Ç¤ÏÈ±¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Á°È±¤ÎÄ¹¤µ¤¬¡¢º½»þ·×¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÉ¸¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡½¸·¤·¤¤ËèÆü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ñ¸å¤Ïº¸ÏÓ¤è¤ê£µ¥»¥ó¥ÁºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï±¦ÏÓ¤ÎÊý¤¬ÂÀ¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£µåÂ®¤â£±£´£³¥¥í¤Þ¤Ç½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÆâÏ¢·È¤â£²Ç¯¤Ö¤ê¡£¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤Ê¡Ä¡Ù¤È´¶¤¸¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½£²£±Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç£µ£±£±Æü¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢µåÂ®¤ä¥®¥¢¤ò¤è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½£¹·î£±Æü¤Ë¤Ï¸Î¶¿¤Î½©ÅÄ¤Ç³ÚÅ·Àï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤Îº¢¡¢´°Á´ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¶¿¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÃæÅèÁï¤µ¤ó¡Ê£Ó£Ä¡Ë¤Ë¤Ï¡Ø¤¤¤¤»þ´ü¤ä¤Ê¤¡¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£½©ÅÄ¤Ç¤âËÍ¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢Æù¤äµû¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½©ÅÄ¸©¿Í²ñ¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌøÍÕÉÒÏº¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ØÉü³è¤ÎÇ¯¤Ç¤·¤ç¡ª¡Ù¤È¥á¡¼¥ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅê¼êÁü¤Ï¡£
¡¡¡Ö¿²¤ëÁ°¤Ë¤è¤¯¡¢¿Ê²½¤·¤¿¼«Ê¬¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡£¿ÍÀ¸¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Îµå¡¢¾ï»þ£±£µ£°¥¥í¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡£¼ê½Ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¥×¥íÌîµåÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âº£¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¡µÈÅÄ¡¡µ±À±¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤³¤¦¤»¤¤¡Ë¡¡£²£°£°£±Ç¯£±·î£±£²Æü¡¢½©ÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£µºÐ¡£¶âÂÇÀ£³Ç¯»þ¤Î£±£¸Ç¯²Æ¡¢½©ÅÄÂç²ñ¤«¤é¹Ã»Ò±à½à·è¾¡¤Þ¤Ç£±£°»î¹çÏ¢Â³´°Åê¾¡¤Á¡£·è¾¡¤ÇÂçºå¶Í°þ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡Ö¶âÇÀÀûÉ÷¡×¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡££²£³Ç¯£±£±·î¤Ë¹õÌÚ¡Ê¸½À¾Éð¡Ë¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£±£±£´»î¹ç¤Ç£·¾¡£¹ÇÔ£±£¹¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£³£¹¡££±£·£µ¥»¥ó¥Á¡¢£¸£³¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£ÆÈ¿È¡£Ç¯Êð£²£¸£°£°Ëü±ß¡£