Æ£°æÎ®À±¡ÈÏÂ¿Ã¡É¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¤Î¤¿¤á¡Ä¾¾²¼Í³¼ù¡ÈµÁÊì¡É¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¡¡¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡ÙÂè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡WEST.¤ÎÆ£°æÎ®À±¤¬¼ç±é¡¢Travis Japan¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§00¡ËÂè7ÏÃ¤¬21Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Âè7ÏÃ¤ÇÏÂ¿Ã¡ÊÆ£°æ¡Ë¤È¤ÎÁ´ÌÌÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡ÈÆÇ¿Æ¡É¤ÎµÁÊì¡¦¹á¤ò±é¤¸¤ë¾¾²¼Í³¼ù¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÁ´ÌÌÂÐ·è¤ËÄ©¤à¡Ä¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÎÆ£°æÎ®À±¡õ¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé
¡¡ºî²È¡¦²Æ¸¶¥¨¥ð¥¸»á¤Î¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿º£ºî¡£·ëº§¼°¤ÎºÇÃæ¤ËÆÇ¤ËÅÝ¤ì¤¿¿·ÉØ¡¦º»Ìé¹á¡Ê°æ·å¹°·Ã¡Ë¡ÄÃ¯¤¬º»Ìé¹á¤ËÆÇ¤òÀ¹¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¿·Ïº¡¦ÎÓÅÄÏÂ¿Ã¡ÊÆ£°æ¡Ë¤È¡¢·ëº§¼°¤Ë¤¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎºùÄíÁó¶Ì¡Ê¼·¸Þ»°³Ý¡Ë¡£ÈÈ¿Í¤Ï·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿»²Îó¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿ÆÍ§¤¿¤Á¤äÊì¤Îµ¶Á±¤Ö¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïº»Ìé¹á¤Î¶Ã¤¬¤¯¤Î²áµî¤â¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¡¡Âè7ÏÃ¤Ç¤ÏÏÂ¿Ã¤Ïº»Ìé¹á¤ÎÊì¡¦¹á¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë¡£ÈäÏª±ã¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¹á¤È¥é¥ó¥Á¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿ÏÂ¿Ã¤À¤¬¡¢¤½¤Î²ñÏÃ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¤µ¤é¤Ë¹á¤Ø¤Îµ¿Ç°¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡Ä¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯À¿¡ÊÁðÀîÂóÌï¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¿å¤ËÍÏ¤«¤¹¤ÈÀÄ¤¯¤Ê¤ë¿çÌ²Ìô¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾ò·ï¤Ï¡¢¡Ö·ëº§ÈäÏª±ã¤ÇÀÄ¤¤¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¡×¤À¡£
¡¡¹á¤Î¼«Âð¡áº»Ìé¹á¤Î¼Â²È¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿ÏÂ¿Ã¤ÈºùÄí¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹á¤ÈËÜ³ÊÂÐÖµ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¹á¤Ï¡¢¥·¥í¤Ê¤Î¤«¡¢¥¯¥í¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÏÂ¿Ã¤¿¤Á¤Îµ¿Ç°¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤Î·ëº§¼°¤Ç¤âº»Ìé¹á¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤òÃÆ¤«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹á¡£º»Ìé¹á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÌµ»ë¤¹¤ë¡ÈÆÇ¿Æ¡É¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¤È¤¦¤È¤¦ºùÄí¤¬¥¥ì¤ë¡Ä¡Ê!?¡Ë
¢£¾¾²¼Í³¼ù¥³¥á¥ó¥È
Æ£°æÎ®À±¤µ¤ó±é¤¸¤ëÏÂ¿Ã¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤µ¤ó±é¤¸¤ëºùÄí¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹á¤Î»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤¬¥º¥ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤Î¿´¾ð¤ÎÆ°¤¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÏÂ¿Ã¤È¹á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡Ö¤¦¤¶¤Ã¡×¤È°ì¸À¤òÊü¤ÄºùÄí¤¬¡¢Ìò¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤ª2¿Í¤¬¤«¤â¤·½Ð¤¹ÂÐ·è¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º£ÌëÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¡¢¤Ä¤¤¤ËµÁÊì¤È¤ÎÂÐ·è¤Ç¡¢¹á¤Îµ¿¤¤¤¬À²¤ì¤ë¤Î¤«¡©µ¿ÏÇ¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Î¤«¡©º»Ìé¹á¤ÈÊì¿Æ¤Î´Ø·¸¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¤â¹Í»¡¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Ä¶¹¶·âÅª¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!!
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÁ´ÌÌÂÐ·è¤ËÄ©¤à¡Ä¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÎÆ£°æÎ®À±¡õ¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé
¡¡ºî²È¡¦²Æ¸¶¥¨¥ð¥¸»á¤Î¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿º£ºî¡£·ëº§¼°¤ÎºÇÃæ¤ËÆÇ¤ËÅÝ¤ì¤¿¿·ÉØ¡¦º»Ìé¹á¡Ê°æ·å¹°·Ã¡Ë¡ÄÃ¯¤¬º»Ìé¹á¤ËÆÇ¤òÀ¹¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¿·Ïº¡¦ÎÓÅÄÏÂ¿Ã¡ÊÆ£°æ¡Ë¤È¡¢·ëº§¼°¤Ë¤¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎºùÄíÁó¶Ì¡Ê¼·¸Þ»°³Ý¡Ë¡£ÈÈ¿Í¤Ï·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿»²Îó¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡£¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿ÆÍ§¤¿¤Á¤äÊì¤Îµ¶Á±¤Ö¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïº»Ìé¹á¤Î¶Ã¤¬¤¯¤Î²áµî¤â¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¡¡¹á¤Î¼«Âð¡áº»Ìé¹á¤Î¼Â²È¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿ÏÂ¿Ã¤ÈºùÄí¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹á¤ÈËÜ³ÊÂÐÖµ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¹á¤Ï¡¢¥·¥í¤Ê¤Î¤«¡¢¥¯¥í¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÏÂ¿Ã¤¿¤Á¤Îµ¿Ç°¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤Î·ëº§¼°¤Ç¤âº»Ìé¹á¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤òÃÆ¤«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹á¡£º»Ìé¹á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÌµ»ë¤¹¤ë¡ÈÆÇ¿Æ¡É¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¤È¤¦¤È¤¦ºùÄí¤¬¥¥ì¤ë¡Ä¡Ê!?¡Ë
¢£¾¾²¼Í³¼ù¥³¥á¥ó¥È
Æ£°æÎ®À±¤µ¤ó±é¤¸¤ëÏÂ¿Ã¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤µ¤ó±é¤¸¤ëºùÄí¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹á¤Î»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤¬¥º¥ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤Î¿´¾ð¤ÎÆ°¤¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÏÂ¿Ã¤È¹á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡Ö¤¦¤¶¤Ã¡×¤È°ì¸À¤òÊü¤ÄºùÄí¤¬¡¢Ìò¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤ª2¿Í¤¬¤«¤â¤·½Ð¤¹ÂÐ·è¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º£ÌëÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¡¢¤Ä¤¤¤ËµÁÊì¤È¤ÎÂÐ·è¤Ç¡¢¹á¤Îµ¿¤¤¤¬À²¤ì¤ë¤Î¤«¡©µ¿ÏÇ¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Î¤«¡©º»Ìé¹á¤ÈÊì¿Æ¤Î´Ø·¸¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¤â¹Í»¡¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Ä¶¹¶·âÅª¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!!