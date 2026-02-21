¼ç¸¢¼Ô¶µ°é¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë³Ø¤Ö¡¡18ºÐÁªµó¸¢10Ç¯¤ÇÆ¤ÏÀ²ñ
¡¡2016Ç¯¤Î¡Ö18ºÐÁªµó¸¢¡×Æ³Æþ¤«¤éº£Ç¯¤Ç10Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼ç¸¢¼Ô¶µ°é¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤È¤µ¤ì¤ë¥É¥¤¥Ä¤«¤éÀìÌç²È¤ò¾·¤¤¤¿Æ¤ÏÀ²ñ¤¬3·î7Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£¼ã¼Ô¤ÎÅêÉ¼Î¨¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂç³ØÀ¸¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤·¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÃæ¹âÀ¸¤é¤Ë¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ±ûÂç¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¡ÖVote¡¡at¡¡Chuo¡ª¡ª¡×¤ÈÇòÇß³Ø±àÂç»Ò¤É¤â³Ø¸¦µæ½ê¤¬¼çºÅ¡£
¡¡3·î7Æü¸á¸å5¡Á8»þ¡¢¡Ö¥²¡¼¥Æ¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥È¥¥¡¼¥ÈÅìµþ¡×¡Ê¹Á¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¡£Äê°÷50¿Í¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÏÀ©¸Â¿Í¿ô¤Ê¤¯»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£»²²ÃÈñÌµÎÁ¡£ÄÌÌõ¤¬¤¢¤ë¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÇòÇß³Ø±àÂç¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£