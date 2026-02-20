É×ÉØ¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ë¤ª¤¦¡Ö°Û½¤ÎÀµÂÎ¡×¤Ï¡Ä¡È¿©¤¦¤¿¤á¡É¤Ë30¿Í°Ê¾å¤ò»¦³²¡Ô¥í¥·¥¢ºÇ°¤Î¿Í¶ô¤¤»ö·ï¡Õ¤Î¤½¤Î¸å¡ÊÊ¿À®29Ç¯¤Î¶§°»ö·ï¡Ë
¡Ò¡Ö°äÂÎ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¥¹¥Þ¥Û¤Ë¡Ø¥ä¥Ð¤¤¼Ì¿¿¡Ù¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¢ªÂáÊá¸å¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ø¶Ã¤¤Î»Ä¹ó¹Ô°Ù¡Ù¡ÊÊ¿À®29Ç¯¤Î¶§°»ö·ï¡Ë¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡É×ºÊ¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÉ¡¤òÆÍ¤¯°Û½¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÆùÊÒ¤È¡ÈÊÝÂ¸¿©¡É¤Î¿ô¡¹¡£¶áÎÙ½»Ì±¤ä¿¦¾ì¤ÎÃ¯¤â¤¬°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¸µ¤¤ÎÆü¾ï¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡Ú¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ä¡Û¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¿Í´Ö¤ò¿©¤Ù¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä»¦¿ÍÈÈ¤¬ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ä¥Ð¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ú¾×·â²èÁü¡Û
¡¡»ö·ïÈ¯³Ð¸å¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿Í¶ô¤¤É×ÉØ¡×¤Î¼ÂÂÖ¤È¡¢¤½¤Î·ëËö¤òÄÉ¤¦¡£Ê¸¸Ë¡ØÀ¤³¦¤Î»¦¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¾ï¤Ë°Û½¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö»¦¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÉô²°¡×
¡¡2¿Í¤Ï¥Ê¥¿¥ê¥¢¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ë»Î´±³Ø¹»¤ÎÎÀ¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ï¾ï¤Ë°Û½¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡³Ø¹»¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ãæ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ê¥¿¥ê¥¢¤Ï·ìÁê¤òÊÑ¤¨Èà¤é¤òÌçÁ°Ê§¤¤¤Ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤â¿ÍÆù¤òº®¤¼¤¿¿©»ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¯¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÈà¤é¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢2¿Í¤Ï2013Ç¯¤Ë·ëº§¡£¥Ê¥¿¥ê¥¢¤¬¼ç¤Ç¥É¥ß¥È¥ê¡¼¤¬½¾¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯Îðº¹¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤éÈà½÷¤Ï¹Ó¡¹¤·¤¯»ÙÇÛÅª¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¥É¥ß¥È¥ê¡¼¤ò¸ø½°¤ÎÌÌÁ°¤ÇÇÍÅÝ¤¹¤ë¤³¤È¤â¾ïÃãÈÓ»ö¡£¼«Á³¡¢ÈÈ¹Ô¤â¥Ê¥¿¥ê¥¢¤¬»Ø¼¨Ìò¤Ç¡¢¥É¥ß¥È¥ê¡¼¤¬»¦³²¤Î¼Â¹ÔÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2017Ç¯9·î8Æü¡¢¥Ð¥¯¥·¥§¡¼¥¨¥ÕÉ×ºÊ¤Ï¶á½ê¤Ë½»¤à´é¸«ÃÎ¤ê¤Î¥¨¥ì¥Ê¡¦¥ô¥¡¥Õ¥ë¥·¥§¥ï¡ÊÆ±35ºÐ¡Ë¤òÍ¶¤¤¡¢Èà¤é¤Î¼«Âð¶á¤¯¤ÎÇÑ²°¤Ç¼òÀ¹¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¡£¿ì¤¤¤â²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤í¡¢¥¨¥ì¥Ê¤¬¥É¥ß¥È¥ê¡¼¤ÎÂ¦¤ËºÂ¤ê¿ÆÌ©¤½¤¦¤Ë²¿¤«¤òÓñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£´ò¤·¤½¤¦¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡£
¡¡¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¼»ÅÊ¤ò³Ð¤¨¤¿¥Ê¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥É¥ß¥È¥ê¡¼¤Ë»¦³²¤ò»Ø¼¨¡£Èà¤Ï¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¥¨¥ì¥Ê¤Î¶»¤ò2²óÆÍ¤»É¤·»¦³²¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æ¬Éô¤òÀÚÃÇ¡¢Èé¤òÇí¤¬¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¼ê¼ó¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·°ìÉô¤ò¼«Âð¤ËÊÝ´É¡¢»Ä¤ê¤ò¶á¤¯¤Î¿¹¤ËÅê´þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥È¥ê¡¼¤¬¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤¹¤Î¤Ï3Æü¸å¤ÎÆ±·î11Æü¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡Ö°äÂÎ¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä
¡¡½¦¤Ã¤¿ºî¶È°÷¤¬¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ê»¦³²¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÂáÊá¸å¡¢·Ù»¡¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿2¿Í¤ÎÉô²°¤Ï¤Ò¤É¤¯±ø¤ì¡¢¥´¥ß¤ä°áÎà¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é¤Ï¿Í´Ö¤ÎÆùÊÒ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Â¾¡¢¿ÍÆùÆþ¤ê¤Î´ÌµÍ¡¢µ¾À·¼Ô¤Î¼Ì¿¿¤ä»¦³²¹Ô°Ù¤ò»£±Æ¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¡¢»¦³²¡¦²òÂÎ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥â¤Ê¤É¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤é¤¬¥¨¥ì¥Ê°Ê³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í´Ö¤ò»¦³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤¬¸¡»¡¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¨¥ì¥Ê»¦³²¤Î1·ï¤Î¤ß¡£
¡¡ºÛÈ½½ê¤Ï2019Ç¯2·î¤Ë¥Ê¥¿¥ê¥¢¤Ë»¦¿Í¶µº¶¤Îºá¤ÇÄ¨Ìò10Ç¯¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë¥É¥ß¥È¥ê¡¼¤ËÂÐ¤·Ä¨Ìò12Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¤½¤Î¸å¡Ä
¡¡»ö·ï¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¤´Ö¤Ï¿ÌÙþ¤·¡¢Æ±»þ¤Ë·º¤Î·Ú¤µ¤òÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¡¢2¿Í¤¬²áµî¤Ëµ¯¤³¤·¤¿ÈÈ¹Ô¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦·Ù»¡¤ä¸¡»¡¤ËÂ¿¤¯¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2020Ç¯2·î16Æü¡¢¥É¥ß¥È¥ê¡¼¤Ï°ÊÁ°¤«¤é´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅüÇ¢ÉÂ¤ò°²½¤µ¤»¹öÃæ»à¡ÊµýÇ¯37¡Ë¡£¥Ê¥¿¥ê¥¢¤Ï2025Ç¯9·î¸½ºß¡¢·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÅ´¿Í¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë