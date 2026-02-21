¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÄ´À°½ª¤¨¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¤µ¤¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®¤Ø
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÎ×¤ß¡¢Íè·î¤ÎWBC¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï4¥¤¥Ë¥ó¥°ÁêÅö¡¢ÂÇ¼Ô17¿Í¤ËÂÐ¤·4°ÂÂÇ2»Íµå5Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎºÇÂ®¤Ï96¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¤½¤Î¿¤Ó¤Î¤¢¤ëÂ®µå¤Ç¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¡Ê34¡Ë¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤âÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÆÃÓ¡£¤³¤ÎÆü¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¥ã¥ó¥×¤òÎ¥¤ì¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤áÆüËÜ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Öº£Æü¤Ïµå¿ô¤â70µå°Ê¾åÅê¤²¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎãÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤½¤Îµå¿ô¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¡ÊWBC¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿µÆÃÓ¡£ÎÏ¶¯¤¯¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£