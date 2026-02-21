Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¡ÊµÈÅÄÀ²ÅÐ¡õÃ«¸¶¼·²»¡Ë¤Î·èÃÇ¡¡¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¤ÈÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û½ÏÇ¯Î¥º§¤Î´íµ¡¡©¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡£¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¾åÇòÀÐ¤Ï»Å»ö¤âÎø°¦¤â¤É¤³¤«ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¡¦¼ÆÅÄ°ìÍÕ¡¢À¸ÅÄ¤Ï¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤ÊÑ¿ÍÆ°Êª³Ø¼Ô¡¦ÄÇÆ²»Ê¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡º£²óÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×ÉØ¤Î½ÏÇ¯Î¥º§´íµ¡¤È¡¢Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¾Íè¤òÁª¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¼ã¤¤2¿Í¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡65ºÐÃËÀ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢ºÊ¤È2¿Í¤¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ï¡¢°ìÍÕ¤Î¼Â²È¤Î¾õ¶·¤È½Å¤Ê¤ë¡£Ê¡Åç¤Ç¤ÏÎ¾¿Æ¤¬ËÜµ¤¤ÇÎ¥º§¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿É×ÉØ´Ø·¸¤¬ÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢´Ä´õ¡Ê¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡Ë¤ÎÄï¡¦¸¬ÂÀ¡ÊµÈÅÄÀ²ÅÐ¡Ë¤ÈÎø¿Í¡¦¾´¡ÊÃ«¸¶¼·²»¡Ë¤Ï¡¢Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¿¦¾ì¤ä¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤ò¤É¤¦¼é¤ë¤Î¤«¡¢ÁªÂò¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢»Ê¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¯¥È¥¦¥ï¥·¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡£Ì¿¤òÍÂ¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¶õÃæ¤ÇÄÞ¤òÍí¤Þ¤»¤ë2±©¡£¿®Íê¤Ï¡¢´ñÀ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£É×ÉØ¡¢Îø¿Í¡¢²ÈÂ²¡£´Ø·¸¤Î¤«¤¿¤Á¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡£Âè7ÏÃ¤Ï¡¢¡Ö¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤Î½Å¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
